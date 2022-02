Két sima és két izgalmas meccsen dőlt el a továbbjutás a Magyar Kupában

Néhány másodperccel a vége előtt a mezőny legjobbja dobhatott. Triplát – ha bemegy, akkor egy ponttal nyer a Ludovica-FCSM Csata, ha nem, akkor a Diósgyőr jut az elődöntőbe. Horváth Bernadett tényleg remekelt ezen a meccsen, eddig a pillanatig 23 pontot ért el, kimagaslott az összes játékos közül, de az a dobása kiperdült, és ezzel 73-71-re nyert a DVTK.Maga a találkozó olyan volt, mint a hullámvasút: hol az egyik, hol a másik csapat vezetett öt-hat ponttal. Ennél azonban egyikük sem jutott messzebb, így sejteni lehetett, hogy izgalmas lesz a hajrá. Az lett, és a végén szegény Horváth Bernadettet kellett vigasztalni, pedig őt nem érhette szemrehányás.

A női kosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntőjének egyébként Miskolc ad otthont, a Diósgyőr sikerében nyilván szerepet játszott a szurkolóinak a támogatása is, amire számíthatnak szombaton az elődöntőben is. Ezt a DVTK a Szekszárddal játssza majd, amely lényegében lemosta az ELTE BEAC-Újbudát. Azt tudni kell, hogy akupában hagyományosan a bajnoki alapszakasz félidejében első nyolc helyen álló együttes vehet részt, azaz idén a Sopron Basket, az Atomerőmű KSC Szekszárd, az NKA Universitas PEAC, az UNI Győr Mély-Út, a Ludovika-FCSM Csata, az ELTE BEAC Újbuda, a DVTK és a TFSE-MTK léphetett parkettre a negyeddöntőkben.

Így örültek a diósgyőriek a továbbjutásnak Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Ezek a negyeddöntők pedig megmutatták, hogy a két Euroligában szereplő csapat, a Sopron Basket és a Szekszárd mennyire más kategóriát képvisel, mint a többiek. Maradva a Szekszárdnál, már a szünetben harminc ponttal vezetett, utána pedig sok kulcsjátékosa is hosszabb pihenőt tarthatott, de így is nyert 85-50-re. Ez a sportágban igazi kiütésnek számít, az egyetemisták edzője, Balogh Judit találóan fogalmazott a mérkőzés után: – Súlyos hátrányban voltunk súlyban és magasságban is. Ellenfelünk többek között lepattanózásban is sokkal jobb volt nálunk. Mi vadmacskák vagyunk, harcolunk és küzdünk az utolsó csepp vérünkig. Most is ezt tettük.

A Sopron Basket pedig erődemonstrációt tartott a TFSE-MTK ellen: a végeredmény brutális, 80-35 lett. Azért csak ennyi, mert a bajnokságban és a kupában is címvédő soproniak a szünet után zömmel a 19-20 éve fiataljait, illetve a héten érkezett 3x3-as olimpiai bajnok Stefanie Dolsont szerepeltették, a legjobbak már spórolták az erőt a szombati elődöntőre. Horváth Bianca, a vesztes vezetőedzője így élte meg a mérkőzést: – Nagyon mérges vagyok, ugyanis dekoncentráltak voltunk, a Sopron egyszerűen átgázolt rajtunk. A meccset előre feladtuk, ez gyalázatos. Azok a magyar játékosok viszont, akik most több lehetőséget kaptak, kitettek magukért.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Izgalmasan alakult viszont az NKA Universitas PEAC és az Uni Győr Mély-Út negyeddöntője, de ezért a pécsiek csak saját magukat hibáztathatják. Már tizennégy ponttal is vezettek, úgy tűnt, eldőlt minden, amikor az addig rosszul játszó győriek összeszedték magukat, ők pedig megijedtek. A Győr egy perccel a vége előtt átvette a vezetést, három másodperccel a vége előtt viszont Szücs Réka mintegy nyolc méterről süllyesztett el egy triplát, és ezzel a PEAC nyert 62-60-ra. Ezzel egyébként kicsit brult a papírforma, Iványi Dalma, a győriek vezetőedzője érthetően fogalmazott keserűen: – Rendkívül csalódott vagyok. A találkozó nagyobb részében ellenfelünk jobban játszott, és érvényesítette az akaratát. Mi dekoncentráltak és fegyelmezetlenek voltunk. Annak ellenére, hogy rosszul kosárlabdáztunk, visszajöttünk a meccsbe, ám a sors nem adta meg nekünk a sikert.

A szombati elődöntők programja: Sopron Basket– NKA Universitas PEAC 17.00, Atomerőmű KSC Szekszárd-DVTK 19.30 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: A kék mezes szekszárdiak semmi esélyt sem adtak a BEAC-nak (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)