Kiborult az ezüstérmes orosz szépség: Soha többé nem megyek a jégre!

Nem csak azért lett drámai a vége csütörtökön a pekingi téli olimpián a női műkorcsolyázók versenyének, mert a doppingváddal illetett 15 éves orosz Kamila Valijeva, aki előzetesen a legnagyobb esélyesnek számított, a kűrben összeomlott, és csak a negyedik helyen zárt – pedig a rövid program után még ő vezetett. A kűrben legjobbnak bizonyult honfitársnője, az öt (!) négyfordulatos ugró, 17 éves Alekszandra Truszova is zokogott. A rövid program után csak a negyedik helyen állt, de úgy gondolta, hogy a kűrje volt olyan jó, hogy ő legyen az olimpiai bajnok. Az első helyen azonban az oroszok harmadik versenyzője, a „csak” két négyfordulatos ugrást bemutató Anna Scserbakova zárt. S amikor vége lett a versenynek, Truszovánál elszakadt a cérna.

– Mindenkinek van aranyérme, csak nekem nincs! Utálom ezt a sportot, soha többé nem megyek fel jégre! Ennek nem lett volna szabad megtörténnie, mindenki utálok! – kiabálta Truszova, és az, hogy gyűlöli az egész világot, húsz másodperc alatt háromszor is kiszakadt belőle, amikor kifakadt és nem engedte, hogy az edzője, Eteri Tutberidze átölelje.

A csapatversenyben korábban Valijeva aranyérmet nyert, amit még nem kapott meg, és lehet, hogy nem is fog, viszont Scserbakova kétségkívül olimpiai bajnok lett, Truszovának pedig be kell érnie az ezüsttel.

A holnapi éremátadót megelőző „virágceremónián” is kelletlenül lépett fel a dobogóra, és nem is tapsolt, amikor Scserbakovát szólították a pódium felső fokára. De amikor egymás mellé terelték az érmeseket, mintha már mosolygott volna – az alábbi képen balra –, később pedig már higgadtan nyilatkozott. Elmondta, hogy a teljesítményével elégedett, az ezüsttel azonban valóban nem. Ám a kiborulását azzal magyarázta, hogy már három hete Pekingben van, hiányzik neki az édesanyja és a kutyája is... Az pedig szerencsétlen eset, hogy az Eurosport kamerája rögzítette a kifakadását – tette hozzá.

Fotó: Twitter/Olympic Russia

Alekszandra Truszova kűrje kevés volt az olimpiai aranyhoz:

Borítókép: Alekszandra Truszova a kirohanása után megbékült az olimpiai ezüstéremmel (Forrás: Twitter/Russia)