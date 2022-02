Összeomlás, zokogások, dobogón sincs a doppingváddal illetett Valijeva

Az olimpia csütörtöki napján a legnagyobb figyelem kétségkívül a női műkorcsolyázók versenyét övezte, hiszen a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése nyomán ott volt a mezőnyben a doppingbotrányba keveredett orosz Kamila Valijeva is. A 15 éves Európa-bajnok a keddi rövid programban elbírta a rá nehezedő nyomást, s ma az élről várhatta a szabadkorcsolyázást, közel két ponttal megelőzve regnáló világbajnok honfitársát, a 17 éves Anna Scserbakovát.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság mindenesetre előre jelezte, hogy ha Valijeva a dobogón végez, akkor nem tartják meg az éremosztó ceremóniát; megvárják, hogyan zárul le az ügye. A múlt héten a csapatverseny után sem adták át az érmeket. Azt a versenyt az oroszok nyerték meg, soraikban Valijevával, rögtön utána azonban kiderült, hogy az Európa-bajnoknőnek pozitív lett a december 25-én elvégzett doppingtesztje.

Az utolsó csoportban az éremesélyesek közül először a vb-3. orosz Alekszandra Truszovát szólították a jégre, aki a rövid program után csak a negyedik helyen állt, de most élete magasan legjobb kűrjével rukkolt ki. Leírni is döbbenetes, hogy öt négyfordulatos ugrást (!) mutatott be, és ugyan nem lett mind tökéletes, egyikből sem esett el. Négy éve még egyetlen négyfordulást sem láthattunk az olimpián a nőktől, most Pekingben a csapatversenyben Valijeva volt az úttörő, és ott kettő is sikerült neki.

A technikára koncentráló Truszovától a művészi hatás hagyott kívánnivalót, de így is az élre állt. Scserbakova „csak” két négyfordulatost vállalt, de szinte tökéletes volt a programja, nagyon szépen korcsolyázott, így az összesítésben a hozzá hasonlóan 17 esztendős Truszova elé került. Utolsóként jött Valijeva, aki most nem bírta el a nyomást. A három négyfordulatos ugrást tartalmazó kűrjében egyszer hatalmasat esett, s még többször megbillent, a szabadkorcsolyázásban csak ötödik lett, a végelszámolásnál pedig a negyedik helyre szorult. S bizony el is tört nála a mécses, vigasztalhatatlan volt. De potyogtak a könnyei Truszovának is, aki a kűrben a legjobb lett, azzal együtt is, hogy az ugrásaiba a pontozók azért belekötöttek, legalábbis nem kapott rájuk annyi „plusz pontot”, mint Scserbakova, aki előadásmódban 4,29 pontot vert rá. Scserbakova végül 4,22 pont előnnyel lett olimpiai bajnok, és a végeredményt Truszova szemmel láthatóan nem tartotta igazságosnak. A kialakult helyzetben, hogy a közelében két honfitársnője is zokogott, Scserbakova sem tudott örülni. A bronzérmes a japán Szakamoto Kaori lett, ő persze mosolygott.

Műkorcsolya, nők:

1. Anna Scserbakova (Orosz Olimpiai Bizottság) 255,95 pont

2. Alekszandra Truszova (Orosz Olimpiai Bizottság) 251,73

3. Szakamoto Kaori (Japán) 233,13

4. Kamila Valijeva (Orosz Olimpiai Bizottság) 224,09

Borítókép: Kamila Valijeva csalódottságát a maszk sem rejthette el (Forrás: Twitter/Olympic Russia)