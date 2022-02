Megnőtt az esélye, hogy Európában legyen a 2030-as világbajnokság

Úgy tűnik, teljesül Aleksander Ceferin kívánsága. Az UEFA elnöke azt kérte az ötvenöt európai tagszövetségtől, hogy egy pályázat készüljön a 2030-as labdarúgó-világbajnokság megrendezésére a kontinensen, és a jelek szerint ez meg is valósul: az Egyesült Királyság, valamint az angol szövetség elállt az ötlettől, azaz visszalépett, és Írországgal együtt inkább a 2028-as Európa-bajnokság rendezési jogának a megszerzésére összpontosít.

Így nagy valószínűséggel a két ibériai ország, Spanyolország és Portugália lehet a befutó a közös pályázatukkal. Ez marad az UEFA egyetlen lehetősége a 2030-as világbajnokság megrendezésére, és így meg is nőtt a pályázat sikerének az esélye. Ezentúl ugyanis nem a FIFA végrehajtó bizottsága, hanem a közgyűlés dönt a házigazda, illetve házigazdák kilétéről, és így, hogy nem oszlanak meg az európai szavazatok, mind az ötvenöt tagszövetség be tud állni az egyetlen portugál–spanyol pályázat mögé. Aleksander Ceferin ezért is hangoztatta többször is: „Egy pályázatot kell benyújtanunk, és a támogatás teljes lesz.”

Aleksander Ceferin kívánsága teljesült. Fotó: AFP/Pool/Marco Bertorello

Az európai támogatás mellett az arab szövetségek is jóváhagyásukat adták az ibériai pályázathoz, köszönhetően a spanyol Szuperkupa szaúd-arábiai jelenlétének. Január közepén a Real Madrid és a Barcelona játszott Rijadban, és a mérkőzés hetében Luis Rubiales spanyol szövetségi elnök a csapatával együtt keményen dolgozott, és elérte, hogy a térség országai az UEFA jelöltét támogassák majd. Spanyolország és Portugália államfői és kormányai a kezdetektől fogva teljes mellszélességgel támogatják a pályázatot, mert mindkét ország számára nagyszerű lehetőséget látnak benne gazdasági, sport- és társadalmi szempontból is.

Eddig egyetlen más pályázó sem erősítette meg a szándékát a 2030-as világbajnokság megrendezésére. Argentína, Paraguay, Chile és Uruguay közös pályázatot lengetett be, beszéltek ilyenről Kolumbia, Peru és Ecuador illetékesei is. Bár Ázsia nem jöhet szóba, mert az idén Katar lesz a házigazda, Dél-Korea elnöke, Mun Dzse In azt mondta, hogy a délkelet-ázsiai blokknak kellene rendezni a világbajnokságot, Észak-Korával együtt, hogy a kapcsolatokat fejlesszék a régióban. 2019. június 5-én Gianni Infantino, a FIFA elnöke pedig arról beszélt, hogy talán tekintetbe vesznek egy esetleges kínai pályázatot is 2030-ra. Afrikából Marokkó tett bejelentést a rendezés szándékáról, ám hivatalosan még egyik ország sem jelentette be a pályázat tényét.

A pályázati folyamat idén, az év második felében kezdődik el, és a FIFA 2024-es, 74. kongresszusán dől el, hol lesz a 2030-as világbajnokság.