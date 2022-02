Olimpiai bajnok amerikai kosarast szerződtetett a Sopron Basket

A Sopron Basket számára véget értek az Euroliga csoportmeccsei, és az, hogy hányadik helyen jutott tovább a nyolc közé, a két elmaradt mérkőzés eredményétől függ. Ezeket február második felében játsszák le, a magyar bajnok addig is megerősítette a keretét. A múlt héten kölcsönös megegyezéssel felbontotta Aby Gaye szerződését, a francia center ugyanis nem nyújtotta azt a teljesítményt, amelyet a klub elvárt tőle. A helyére nagy név érkezik: a soproni kosárlabda történetében először regnáló olimpia bajnok szerződik a magyar együtteshez.

Stefanie Dolson Fotó: Getty Images via AFP

Stefanie Dolson a statisztikák szerint a palánkok alól és távolról is életveszélyes. A 30 esztendős, 196 centiméter magas játékos a híres UCONN egyetem csapatának a tagjaként 2013-ban és 2014-ben is bajnoki címet ünnepelhetett. Egyike annak öt UCONN kosárlabdázónak, akik egyetemi éveik alatt átlépték pontok és lepattanók terén is az ezres határt. A Washington Mystics soraiban kezdte meg WNBA-karrierjét, amelyben 2021-ben a Chicago Sky színeiben a bajnoki cím elnyerésével ért a csúcsra. Az Egyesült Államok mellett elsősorban Kínában játszott, Európába csak időnként jött át egy-egy szezon végén.

Az USA válogatottjának a tagjaként a 3×3-as szakágban olimpiai bajnoki címet nyert Tokióban, de a hagyományos kosárlabdában is a legjobbak közé tartozik, amit bizonyít, hogy tagja hazája válogatott keretének, amely február 10–12-én világbajnoki selejtezőket játszik Washingtonban.

Stefanie Dolson február 15-én érkezik Sopronba, és ha az egészségügyi vizsgálatokon megfelel, akkor a február 18-án kezdődő miskolci Magyar Kupa-döntő tornáján már be is mutatkozhat az új csapatában. Szerződése a bajnoki szezon végéig szól.