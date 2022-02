Pompás gólokkal már a szünetig döntött a Mol Fehérvár Szegeden

Esélyesként érkezett Szegedre a Mol Fehérvár. Az ellenfele, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia jelenleg az NB II ötödik helyén áll jelenleg, a vendégek pedig az élvonalba tartoznak, ám a Magyar Kupában mindig lehet számítani meglepetésre. Figyelmeztetésnek megteszi, hogy 2019 decemberében a tizenhat közé jutásért a Vidi nagyon megszenvedett Szegeden, az akkor is másodosztályú hazai csapat 0-0-t ért el a rendes játékidőben, kiállítás miatt létszámban megfogyatkozott, majd egy 103. percben esett öngól okozta a vesztét.

Most a nyolc közé jutás volt a tét, ám valakinek ennél is több: Szabics Imrének, a fehérváriak vezetőedzőjének, aki erre a találkozóra a szülővárosába tért vissza, de aligha nosztalgiázott a múltról, amikor a jelene a gyenge bajnoki szereplés miatt keserves, a jövője pedig finoman szólva is bizonytalan. A csapat szurkolói hetek óta követelik a távozását, és bizony az eredmények nem mellette szólnak. A zuhanyhíradó szerint billeg alatta a kispad a Debrecentől elszenvedett újabb vereség után, az viszont biztosra volt vehető, hogy ha a Vidi nem jut tovább a kupában Szegeden, akkor Szabics Imre sorsa megpecsételődött.

Visszatért az Afrikai Nemzetek Kupájáról, egész pontosan Kamerunból Stopira, aki helyet is kapott a vendégek védelmében. Ez nyilván enyhítette Szabics Imre gondjait, az pedig még inkább, hogy a csapata hamar vezetést szerzett, ráadásul nem is akármilyen góllal. A 14. percben a mérkőzés első helyzete úgy zárult, hogy Alef nem sokkal a felezővonaltól a jobbösszekötő helyén kilépő Nego elé ívelte a labdát, ő pedig kapásból, 13 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba – 0-1.

Fotó: Török János / Délmagyarország

És hogy a vendégek vezetőedzője számára ne legyen idegtépő ez a találkozó, két perccel később Petrjak a bal oldalról, a tizenhatos sarkának közeléből védhetetlenül a bal felső sarokba tekerte a labdát – 0-2.

A semleges nézők, miután okkal megtapsolták a két gyönyörű gólt, rájöhettek, hogy ezek nem tettek jót a mérkőzésnek. A szegediek lelkesen, de erőtlenül futballoztak, szervezetten védekeztek, és a helyzetüket megkönnyítette, hogy a Vidi a kétgólos előny birtokában minden különösebb erőfeszítés nélkül tartotta az eredményt, olykor túl is színezve a játékot. Így nem véletlen, hogy a szünetig hátralévő fél órában nem történt említésre méltó esemény.

Formalitás volt a második félidő is, amelyben a Szegedtől még a szerencse is elpártolt: az 53. percben Dárdai jobbról laposan adott be, és a labda az egyik hazai védő, Kővári lábán alaposan irányt változtatva a bal alsó sarokba vágódott – 0-3. Ezt követően már tényleg unalomba fulladt a találkozó, a két csapat legfeljebb kisebb helyzetekhez jutott, ám érezni lehetett, hogy a játékosok már a következő feladatukra spóroltak.

Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mol Fehérvár 0-3 (0-2). Szeged, Szent Gellért Fórum, 1200 néző., jv.: Szőts G. Gólszerző: Nego (14.), Petrjak (16.), Kővári (öngól, 53.)

Korábbi eredmények: Cegléd–Kazincbarcika 0-1, Újpest–Kisvárda 2-1.

Szerdai mérkőzések: Nagykanizsa (NB III)–ETO FC (NB II) 13.00, Csákvár (NB II)–Paks 17.00, Békéscsaba (NB II)–Gyirmót 17.00, Kecskemét (NB II)–Bp. Honvéd 17.15 (M4 Sport), Vasas (NB II)–Ferencváros 20.00 (M4 Sport).

Borítókép: A szegediek csak a hajrában dolgoztatták meg a fehérvári védőket (fehér mezben). (Fotó: Délmagyarország/Török János)