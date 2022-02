Schwarzeneggert nem követi, a nehezebb utat járja úszónk

Kós Hubert a tavalyi budapesti Eb-n ötödik lett 200 vegyesen, Tokióban olimpiai újoncként 20. helyezett, a kazanyi rövid pályás Európa-bajnokságon bronzérmes a 400 vegyesen, a hazai rendezésű Világkupaversenyen pedig mindhárom színű éremből szerzett egyet-egyet. Tizennyolc esztendősen ugyan nem villantott akkorát, mint a 17 évesen a Duna Arénában 100 pillangón világbajnoki ezüstérmet nyert Milák Kristóf, de nem is lehet mindenkit hozzá mérni.

Ugyanakkor az is igaz, hogy Kós Hubert, Magyarovits Zoltán tanítványa a felsoroltakon kívül 2021-ben olyan érdemeket is szerzett, amilyenekkel kevés magyar úszó büszkélkedhet. Junior világ- és Európa-csúcsokat adott át a múltnak, tudásával és felkészültségével saját korosztályában, tehát az ifjúságiak mezőnyében sikert sikerre halmozva tarolhatott volna, de a nehezebb utat választva egész évben a felnőttekkel mérte össze az erejét.

– Nem minden sikerült úgy tavaly, ahogy szerettük volna, de azok a célok, amiket mindenképpen el akartunk érni, nem maradtak teljesítetlenül. Mindenekelőtt az, hogy Hubi az eredményeivel és a sokoldalúságával a világelit tagjai közé kerüljön – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Magyarovits Zoltán, aki immár a kilencedik esztendeje irányítja a magyar úszósport kivételes tehetségének a felkészülését. Kós Hubert idén is a nehezebb utat választja.

– Hubira jellemző és a szorgalmát dicséri, hogy most, amikor a budapesti világbajnokságra és a római Európa-bajnokságra is kemény edzőtáborokban kell felkészülnie, nem halasztja el az érettségi vizsgáját jövőre, pedig az amerikai iskolában több tantárgyból kell számot adnia a tudásából, mint egy magyar középiskolában. Csupán annyi engedményt adott magának, hogy a vizsgái közül kettőt áttett őszre, kilencnek viszont májusban, alig egy hónappal a budapesti vb előtt készül nekifutni. Azért kel korábban az edzőtáborban az úszótársainál, hogy tanulni tudjon, de nem ritkán a délutáni pihenőjében igyekszik interneten követni az iskolai foglalkozásokat –fogalmazott Magyarovits.

Kós Hubert idei első uszodai vizsgája az április 20. és 23. közötti országos bajnokság, ahol a tavaly elkövetett taktikai hibák feledtetése is a cél. Várhatóan egy izmokkal a tavalyinál jobban felszerelkezett úszó képviseli majd az UTE színeit Debrecenben, bár az erősítéssel kapcsolatban Magyarovits Zoltánnak mindig is voltak és most is vannak fenntartásai.

– Ha az úszás pusztán az izompacsirták sportága lenne, Arnold Schwarzenegger nem csupán testépítőként lehetett volna egykor a világ legjobbja. Hubinak szüksége van az erősítésre, de a súlyzóknak soha nem szabad csak úgy nekifeszülni, mert egy úszónak mindig meg kell őriznie a ruganyosságát és a lazaságát – hangsúlyozta Kós Hubert edzője, aki arról is beszélt, hogy a pillangó-, hát- és vegyesúszásban is erős Kós melyik számra készül leginkább idén. – Nem titok, hogy 2022-ben a 200 vegyesre összpontosítunk, de szeretnénk, ha legalább egy vagy két további versenyszám is esélyt kínálna a számára. Az ezzel kapcsolatos döntést menet közben és közösen fogjuk meghozni, ügyelve arra, hogy a 200 vegyesen kitűzött célok megvalósítását semmi se akadályozza meg.

Borítókép: Kós Hubert (Fotó: Músz.hu)