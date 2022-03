A kupaspecialista megkeserítené a Ferencváros dolgát

A Ferencváros zsinórban háromszor nyerte meg a bajnokságot – immár 32 aranyéremmel hazai rekorder –, a kupát ezalatt azonban egyszer sem tudta elnyerni, sőt még a legjobb négy közé sem tudott bekerülni. A Honvéd helyzete ellentétes, évről évre fenyegeti a kiesés, két éve, 2020-ban viszont diadalmaskodott a Magyar Kupában.

Most mindkét csapatra ráférne a siker, mivel a közelmúltban edzőváltáson estek át, és nincsenek kifejezetten jó formában: két-két döntetlennel a hátuk mögött vágnak neki a ma eseti, egymás elleni kupameccsnek.

A papírforma a Ferencváros győzelmét ígéri a ma esti találkozón, de a kispestiek edzője, Nebojsa Vignjevics igazi kupaspecialista.

Az Újpesten eltöltött hét év alatt – miközben az NB I-ben folyamatosan bukdácsoltak a lilák – kétszer is elnyerte a kupát a csapattal, és további egy alkalommal döntős is volt. Az előző idényben Litvániában is bevitte a kupadöntőbe a csapatát, a Liepaját, korábban Montenegróban pedig kétszer vezette diadalra együttesét, a Rudar Pljevlját.

Vignjevics: A Ferencváros mostanában nem játszik annyira jól

– Nyugodtan írd azt, hogy kupaspecialista vagyok, de nem szoktam így gondolni magamra – nyilatkozta a szerb tréner a Honvéd honlapjának, majd így folytatta:

– A kupa abból a szempontból más, hogy itt egy meccsen dől el a továbbjutás. Természetesen ez a célunk, és bár a Ferencváros mostanában nem játszik annyira jól, remek futballisták alkotják az együttest, egy pillanatra sem szabad azt gondolni, hogy könnyű dolgunk lesz. A legutóbbi két mérkőzésünkön nem kaptunk gólt, szeretném, ha ezt folytatnánk és eközben támadásban is eredményesek lennénk. Remek teszt lesz számunkra a Fradi elleni mérkőzés, lemérhetjük, hogy hol tart a csapat.

Lám, minden csupán nézőpont kérdése. A Honvéd legutóbbi két 0-0-s döntetlenjét úgy is lehet értékelni, hogy a csapat nem kapott gólt...

– A Magyar Kupa valóban remek lehetőség arra, hogy kiharcoljuk a nemzetközi szereplést, de ha nyerünk is kedden, van még hátra két mérkőzés, és biztos vagyok benne, a többi csapat is nagyon motivált, hogy minél tovább jusson a sorozatban. A legjobbunkat akarjuk nyújtani, tudom, hogy a szurkolók is bizakodnak és ezúttal is remek hangulatban lépünk majd pályára, szeretném, ha a meccs végén együtt ünnepelnénk – tette hozzá Nebojsa Vignjevics.

Csercseszov dicséri a Honvédot

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros orosz vezetőedzője nem bocsátkozott ennyire mély fejtegetésbe.

– A kupában egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, igyekeztünk megfelelően felkészülni az ellenfélből. Megnéztük a Honvéd legutóbbi meccseit, átbeszéltük a különböző szituációkat.

Szerintem a szombati, Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen annak ellenére is jó teljesítményt nyújtott a Honvéd, hogy 0-0-s döntetlent játszott.

Ellenfelünk remek stadionnal és jó csapattal rendelkezik, azt is tudom, hogy ez az együttes riválisa a Ferencvárosnak. Számunkra a kupaszereplés is nagyon fontos, hiszen ez is egy lehetőség arra, hogy címet nyerjünk a szezonban. Mindent megteszünk azért, hogy kedd este győztesen hagyjuk el a pályát – mondta Csercseszov, aki a Gyirmót elleni döntetlen után nagyon kritikusan fogalmazott.

Labdarúgó Magyar Kupa-negyeddöntő

Kedd:

Kazincbarcika (NB III)–Paks 17.15

Bp. Honvéd–Ferencváros 20.00.

Szerda:

Békéscsaba (NB II)–Újpest 20.00.

Csütörtök:

Győr (NB II)–Fehérvár 20.00.

A találkozókat az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Nebojsa Vignjevics elégedett is, meg nem is (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)