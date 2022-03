Az utánozhatatlan 99-es köszöntötte a 99 éves legendát

Pásztor György halhatatlan. Szó szerint és hivatalosan is. Az ötszörös magyar bajnok egykori válogatott jégkorongozó, edző, sportvezető, a Magyar Jégkorong-szövetség (MJSZ) tiszteletbeli elnöke március 2-án ünnepelte a 99. születésnapját. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték. A Nemzetközi Jégkorong-szövetség (IIHF) már évekkel ezelőtt beválasztotta a Hall of Fame-be, ahová tényleg csak a legnagyobbak kerülnek be, és a honi jégkorongsport Hírességek Csarnokának is tagja.

Természetesen ő a világ legidősebb jégkorongozója. Kilencvenkilencedik születésnapján az MJSZ elnöke, Such György és Sipos Levente főtitkár az otthonában köszöntötte. A jeles alkalomból René Fasel, az IIHF egykori elnöke és Luc Tardif jelenlegi elnök videóüzenetben köszöntötte Pásztor Györgyöt. Az igazán nagy meglepetést azonban Wayne Gretzky szolgáltatta. A világ valaha élt legnagyobb jégkorongozója dedikált mezt küldött ajándékba.

99-est. Azzal a számmal ékesített dresszt, amilyenben hajdanán Gretzky ütötte a gólokat és adta a gólpasszokat számolatlanul az Edmonton Oilersben, s amilyen mezt azóta se nagyon illik másnak viselnie a sportágban.

Minden idők legjobb hokijátékosa telefonon és videóüzenet formájában is jókívánságait fejezte ki a legendának.

A magunk szerény módján ezt tesszük mi is. Isten éltesse Pásztor Györgyöt még sokáig! Egy év múlva ő lehet az első jégkorongozó, akinek háromjegyű meze van...

Borítókép: Such György, a magyar szövetség elnöke és Sipos Levente főtitkár köszönti Pásztor Györgyöt a Wayne Gretzkytől kapott ajándékkal (Fotó: MJSZ)