Bankot robbantott Yamal Barcelonában

Lionel Messi óta mindenki tudja, hogy mit is jelent a Barecelonánál a nyolcszoros aranylabdás ikonikus 10-es mezszáma. Most a katalánok legnagyobb sztárja, a 18 éves Lamine Yamal születésnapjára megkapta a 10-est, és ez az ajándék a klubnak is hatalmas bevételt hozott alig két nap alatt. Az as.com információi alapján ugyanis 48 óra alatt közel 70 ezer darabot adtak már el Yamal új mezéből. Ugyanakkor egy rekordot már megdöntött az értékesítés, hiszen egyetlen nap alatt a klub hivatalos üzleteinek történetében az új tízes a legkelendőbb termékké vált.

Yamal már akkora sztár a Barcelonánál, hogy az új mezszámával ellátott mezek eladásából is rekordot ért el két nap alatt. Fotó: AFP/Manaure Quintero

Yamal mezéből több helyen már kitették az elfogyott táblát

Soha ezelőtt nem volt ekkora kereslet egy játékos mezéért a Barcelona történetében, több hivatalos, csak a katalán klubhoz köthető üzletek egyszerűen kifogytak Yamal mezéből, holott a katalán egyesület vezetői azt kommunikálták, szerintük elegendő készlettel rendelkeznek ahhoz, hogy a hatalmas roham ellenére továbbra is értékesítsék a mezt minden üzletükben.

70 000 mez

170 ország

30 raklap

2300 mez raklaponként

gyerekváltozat: 114,99 euró/db

felnőtt változat: 134,99 euró/db

exkluzív, a focisták mezeivel megegyező felső: 184,99 euró/db

Az első kettő, azaz a gyermek- és a felnőttmez a legnépszerűbb, míg a VIP-mez a legkevésbé keresett, bár ennek is megvan a maga piaca, különösen az ázsiai turisták körében. Egy biztos, nem akármilyen játékosok viselték az ikonikus 10-es mezt Yamal előtt.

Lamine Yamal takes Barcelona's iconic No. 10 shirt 🔵🔴 pic.twitter.com/JQstB5Lpxh — B/R Football (@brfootball) July 16, 2025

Hatalmas bevételre tesz szert a Barcelona

A Nike, az első csapat mezének gyártásáért és forgalmazásáért felelős multinacionális vállalat tehát elvégezte a házi feladatát, és az elkövetkező hónapokra új szállítmányokat készített elő, hogy továbbra is elláthassa a klub hivatalos üzleteit. E tekintetben a klub nagyon nyugodt, mivel a készletek egyetlen esetben sem fogytak el.

A kezdeti forgalom-előrejelzés körülbelül tízmillió euró bevételt jósol az első, már a boltoknak kiszállított mezekből.

Lamine Yamal jövő héten ölti magára először a 10-es mezt a Barcelona japán és dél-koreai előszezoni túráján. A Vissel Kobe elleni mérkőzés lesz az első, ahol ebben a mezben futhat ki a gyepre Yamal, és ez vélhetően ismét megnyomja majd az eladási statisztikákat.