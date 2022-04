Csercseszov a Fradival nem játssza el ugyanazt, mint a Legiával

– Az elnökkel, a vezetőséggel és a srácokkal ültünk egy órát a stadionban. Kilenc órakor már otthon voltam. Hétfőn edzésünk volt, nem adtam szabadnapot a csapatnak– árulta el Csercseszov az orosz Championat.com-nak adott interjúban, amelyet a Csakfoci.hu szúrt ki.

Csercseszov a pénteki, Paks elleni – számukra már tét nélküli – bajnokira hivatkozva indokolta meg a szigort, mint fogalmazott, ilyen a „normális munkafolyamat”.

No igen, a bajnoki cím már zsebben, de az idény még nem ért véget, a munka tehát még nincs elvégezve. Annál is inkább, hogy a Fradi épp a Paks ellen kupadöntőt játszik még, azaz duplázhat, ami még az elmúlt három év sikeredzőjének, Szergej Rebrovnak sem sikerült, legutóbb Thomas Doll tudta egy idényen belül az NB I-et és a kupát is megnyerni a Fradival 2016-ban.