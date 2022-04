Milliók hullottak az eddigi legsikeresebb Európa-bajnokságunk hőseire

Az ünnepséget – amelyen levetítették érmeseink legjobb pillanatait az Eb-ről – jelen volt Németh Szilárd, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnöke, a KIMBA alapítója; Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke; Sárfalvi Péter sportért felelős helyettes államtitkár, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány elnöke, Fábián László, a MOB főtitkára; Hegedüs Csaba olimpiai bajnok, a KIMBA nagykövete; Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke; Bácsa Péter, az MBSZ szakmai igazgatója, valamint Sike András és Lőrincz Tamás olimpiai bajnokok, utóbbi a KIMBA szakmai igazgatója.

Elsőként Sárfalvi Péter méltatta válogatottunk remek Európa-bajnoki szereplését:

– Hihetetlen héten vagyunk túl. A tokiói olimpia hősei nélkül is elértük a célokat, ehhez gratulálunk, büszkék vagyunk. Külön öröm, hogy nemcsak sikeresek, hanem kiváló házigazdák is voltunk – mondta a sportért felelős helyettes államtitkár, akit Gyulay Zsolt követett:

– Amikor a szervezőbizottsággal először összeültünk, nem is gondoltuk, hogy ennyire sikeres lehet ez az Eb. Már nem sok idő választ el bennünket a 2024-es párizsi olimpiától, s nagy öröm számunkra, hogy a magyar birkózásnak ilyen erős utánpótlása van; reménykedhetünk abban, hogy Párizsban is sikeresek leszünk. A birkózás az olimpiai család egyik legbiztosabb bástyája, 2024 után 2028-ban, Los Angelesben is programban lesz. A magyar birkózás az olimpiákon szerzett ötvenhat érmével, közte húsz arannyal az úszás, a vívás és a kajak-kenu mellett a magyar sportban is biztos pont. Látva a szakmai munkát és a KIMBA működését, mindez példaértékű lehet sok más szövetség számára is; azok a sportolók, akik példaképek, a magyar birkózásért dolgoznak. Azok a szövetségek működnek jól, amelyek a saját értékeiket jól kezelik, felhasználják a szellemi potenciált, a tapasztalatot, és ebben a Magyar Birkózók Szövetsége az élen jár – szögezte le Gyulay Zsolt.

Németh Szilárd, az MBSZ elnöke a beszédét azzal indította, hogy a magyar birkózók vasárnap két győzelmet arattak – a kötöttfogás 72 kilogrammos súlycsoportjában ezen a napon szerzett aranyérmet Fritsch Róbert.

– A magyar birkózók két győzelmet arattak vasárnap: az egyiket az Európa-bajnokságon, a másikat pedig az országgyűlési választáson. Mind a kettő kell ahhoz, hogy ilyen szép ünnepeken vehessünk részt, mint a mai. Ahhoz, hogy az Eb-t megrendezhettük, és mindhárom fogásnemben a megújult, megfiatalított csapatunkkal ilyen eredményesen szerepeltünk, s egy nagy birkózócsaládként tudjuk élni az életünket, olyan országban kell élnünk, amely értéknek tartja a sportot, megbecsüli, tiszteli a sportolóit, segíti őket, hogy büszkén tudják képviselni a hazájukat. Ilyen környezetre van szükség, és szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, hogy ezt megteremti. Köszönet jár azért a támogatásért, amit a kormány évek óta a magyar sportnak, így a magyar birkózásnak is nyújt. Mi, birkózók ezt a jövőben is meg fogjuk szolgálni – ígérte meg Németh Szilárd.

Az MBSZ elnöke kiemelte, hogy az Eb-n válogatottunk kilenc érmet (két arany, két ezüst, öt bronz) szerzett, lett három ötödik helyünk is; az éremtáblán az ötödik, a pontversenyben a negyedik helyen végeztünk – ez minden idők legsikeresebb magyar szereplése a kontinensbajnokságon. A 2017-es, újvidéki Eb-n nyolc érmünk volt (két arany, két ezüst, négy bronz), ezt sikerült most túlszárnyalnunk.

A budapesti Európa-bajnokság magyar érmesei:

Fotó: Róth Tamás/MBSZ

Németh Szilárd utalt arra, hogy a 2023-as, olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak Oroszország lenne a házigazdája Krasznojarszkban, de ha elveszik tőle a rendezést, akkor mi szívesen „beugranánk” a helyére. Az MBSZ első embere azt is megemlítette, hogy a múlt heti Eb nemcsak a birkózásról szólt, hanem turisztikai vonzerőt is jelentett, hiszen az esemény tízezer vendégéjszakával járult hozzá az ország megerősödéséhez. A BOK-csarnokban egyébként kétszer is telt ház előtt zajlottak a küzdelmek, és az Eb-re összesen 15 ezer néző látogatott ki. Németh Szilárd kitért is arra, hogy március elejétől vendégül látják az ukrán női és a kötöttfogású-válogatottat, majd egy-egy csokor virággal gratulált az Eb-n érmet szerzett ukrán női birkózóknak – a harmadik helyezetteknek, Ilona Prokopenjuknak (62 kg) és Alla Belinszkának (68 kg), az ezüstérmesnek, Olekszandra Homonecnek (55 kg), a két bajnoknak, Alina Hrusina Akobijának (57 kg) és Tetjana Rizskónak (65 kg), valamint Júlia Takács edzőnőnek.

Németh Szilárd, Hegedüs Csaba és Lőrincz Tamás pénzjutalomban részesítette a KIMBA kiemelkedően szerepelt sportolóit – 100 ezer forintot kapott a két ötödik helyezett, Szabados Noémi (68 kg) és Fábián Anna (62 kg – szerbiai színekben), 200 ezret a harmadik helyen záró Dollák Tamara (57 kg) és Nagy Bernadett (76 kg), majd az ezüstérmes Váncza István (kf, 67 kg) 400 ezer forintos „óriáscsekket” vehetett át.

Ezt követően Németh Szilárd és Bacsa Péter átadta az MBSZ pénzjutalmait: 500 ezer forintot kapott az ötödik helyezett Halidov Gamzatgadzsi (szf, 61 kg) és Torba Erik (kf, 60 kg), kétmillió forintot a bronzérmes Dollák Tamara, Nagy Bernadett, Lévai Tamás (kf, 82 kg), Ligeti Dániel (szf, 125 kg) és Vitek Dáriusz (kf, 130 kg), hárommillió forintot Bajcajev Vlagyiszlav (szf, 97 kg) és Váncza István, legvégül pedig hatmillió forintot a két Európa-bajnok, Fritsch Róbert (kf, 72 kg) és Muszukajev Iszmail (szf, 65 kg).

Összesen tehát közel harmincmillió forintot kaptak versenyzőink – megérdemlik!

Borítókép: Egyik újdonsült Európa-bajnokunk, Fritsch Róbert Németh Szilárd és Bacsa Péter társaságában (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)