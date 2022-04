Fritsch Róbert diadala – magyar arannyal zárult a budapesti birkózó Eb

Azután, hogy a szabadfogású szekciónk várakozáson felül teljesítve begyűjtött egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot, majd női csapatunk itthon tartott két bronzot, már szombaton eldőlt, hogy kötöttfogású válogatottunk is túlteljesíti a tervet. Az Eb utolsó előtti napján ugyanis a még pénteken kezdő Vitek Dáriusz (130 kg) a vigaszágon megszerezte a bronzérmet, Váncza István (67 kg) és Fritsch Róbert (72 kg) pedig bejutott súlycsoportja vasárnapi döntőjébe! Ez már három érmet jelentett számunkra a szakágban, az elvárás pedig kettő volt. De megnyílt az esély, hogy a háromból még több is legyen, ugyanis Torba Erik (60 kg), Lévai Tamás (82 kg) és Érsek Róbert (97 kg) legyőzője bekerült a fináléba, így a mieink új esélyt kaptak, vasárnap mindhármójuknak két meccset kellett volna nyernie a bronzéremért.

Érsek sajnos már az első akadályon elbukott, a 2017-es Eb-győztes norvég Felix Baldauftól két intéssel és egy kitolással 3-1-re kikapott. Torba az ukrán Zora Aboviannal küzdött meg a helyosztóért, méghozzá szó szerint. A meccset nagy csata jellemezte, amelyben végig Torba irányított, így az első és a második menetben is az ukránt intették (2-0), aki lentről mindkétszer kiválóan védekezett, de állásban nem volt benne átütőerő, így honfitársunk jutott tovább. Az U23-as világbajnok Lévai Tamás könnyedén elbánt a cseh Petr Novakkal; két pörgetéssel 5-0-ra elhúzott, majd a második szakasz elején állásból letekerte (9-0) ellenfelét, és technikai tussal győzött.

Az esti programban Torba Erik volt az első érdekelt magyar, a bronzéremért az örmény Gevorg Haribjan ellen lépett szőnyegre, aki 2020-ban megnyerte az Eb-t, a tavalyi világbajnokságon pedig ötödik volt. Passzivitásért először Torbát intették, az örmény lenti helyzetből akciózhatott, és el is húzott 5-0-ra. A második menetben Haribjant is intették, de Torba nem tudta megpörgetni. Az örményt másodszor is intették, versenyzőnk azonban ebből sem profitált, felemelte ugyan Haribjant, a dobást azonban nem sikerült jól végrehajtania, így 5-1-re kikapott a kétségkívül esélyesebb ellenfelétől.

– Nem lehetek elégedetlen, hogy nem csúcsformában is éremért birkózhattam, valójában mégis az vagyok. Fizikálisan végig bírtam a küzdelmet, de az ellenfelem is, akinek még a második menetben is volt elég energiája védekezni. A végén az utolsó akciónál megpróbáltam egy négypontos dobást, amivel átvettem volna a vezetést, de le tudta tenni a kezét, így kivédte ezt is – nyilatkozta Torba Erik, aki az ötödik helyen végzett.

Váncza István pedig ezüstérmes lett. A döntőben a tavalyi Eb-n bronzérmes Murat Firat ellen először őt intették passzivitásért (0-1), de a lenti helyzetből villámgyorsan felállt, a töröknek esélye sem volt akciót indítani. Sajnos nem sokkal később megtette állásból, eldobta Vánczát (0-3). A második menetben Firatot is intették (1-3), versenyzőnk is megkapta a lehetőséget, de ellenfele kivédekezte a helyzetet, és 3-1-es győzelmével ő lett az Európa-bajnok.

Váncza István sokáig még a média előtt, a kamerák előtt is az arcába temette a kezeit, és mérhetetlen szomorúsággal kereste a szavakat.

– Hibáztam… Ez nem egy megnyert ezüst, hanem egy elveszített arany, ezt az idő sem fogja megszépíteni…. Az ezüst vigaszt nem nyújt, de motivációt sokkal inkább, jövőre újra megpróbálom, sőt, még idén a vb-n is – bökte ki versenyzőnk a vegyes zónában.

Nem sokkal később ugyanitt Fritsch Róbert is könnyeivel küszködött, de micsoda különbség, hogy ő Európa-bajnokként nyilatkozott, hiszen hatalmas csatában 3-2-re legyőzte a címvédőt, a 28 éves grúz Smagi Bolkvadzét, aki a riói olimpián egy súlycsoporttal lejjebb bronzérmes volt.

A grúz kezdetben fölényben volt, ő mozgatta a csepeli birkózót, akit másfél perc után meg is intettek. Bolkvadze erejét állásból megmutatta, lentről viszont fordított emelésből képtelen volt akciót csinálni, így Fritsch 0-1-nél állhatott fel, s a különbséget meg tudta tartani a szünetig a szakasz végéig robotoló riválisa ellen. A folytatásban Fritsch igyekezett „visszaintetni” ellenfelét, aki azonban keményen küzdött, hogy ebben megakadályozza, de az ötödik percben mégis leküldték a bírók (1-1), parterhelyzetből pedig Fritsch gyönyörű emelés után átforgatta (3-1). Az akciót Bolkvadze megkontrázta és mögé került (3-2), de nem tudta továbbvinni támadását, az utolsó egy percben pedig Fritsch állásból kiválóan védekezett, és ez Eb-aranyat ért.

– Nagyon sokminden járt a fejemben, ezerféleképpen lepörgettem ezt a meccset a fejemben. Gigászi csatának éreztem belülről, nagyon kemény ellenfél volt a grúz. Rizikós akciót vállaltam be lentről, valószínűleg kevesen gondolták, hogy sikerülhet, de a csodálatos közönség és az általa teremtett fantasztikus hangulat extra erőt adott, és bejött. Elképesztően boldog vagyok. Az aranyéremért jöttem, és el is értem. Hálás vagyok mindenkinek, aki segített a mögöttem hagyott nehéz úton – nyilatkozta újdonsült Európa-bajnokunk.

Slusszpoénként pedig Lévai Tamás a 82 kg-ban megnyerte a bronzmeccsét, miután 4-1-re nyert a moldovai Mihail Bradu ellen.

– Fenomenális az, ami itt történt. Az egész életem benne van ebben a bronzéremben, legyőzhetetlennek éreztem magam a fantasztikus közönség előtt. Hihetetlenül boldog vagyok, ez életem legnagyobb sikere, az U23-as világbajnoki címemet is übereli –mondta Lévai Tamás.

A BHSE 23 éves birkózójának harmadik helyével kilenc éremmel zárta a hazai csapat az Európa-bajnokságot. A szabadfogású Muszukajev Iszmail (65 kg) és a kötöttfogású Fritsch Róbert (72 kg) arany-, Bajcajev Vlagyiszlav (szabadfogás 97 kg), valamint Váncza István (kötöttfogás 67 kg) ezüst-, Nagy Bernadett (76 kg), Dollák Tamara (57 kg), Ligeti Dániel (szabadfogás 125 kg), illetve Vitek Dáriusz (kötöttfogás 130 kg) és Lévai Tamás (kötöttfogás, 82 kg) bronzérmet nyert.

Borítókép: Fritsch Róbert Európa-bajnokként ünnepelhetett a BOK csarnokban (Forrás: Facebook/Magyar Birkózók Szövetsége - Hungarian Wrestling Federation)