Nagy László óvatosságra int, a Gigantium Aréna veszélyes hely

– Egyetlen játékosunk sem gondolhat arra, hogy a négyes döntőbe vezető úton a kapu már megnyílt előttünk, mert olyan együttes otthonában kell jövő szerdán csatát vívnunk, amelyik a csoportmérkőzései közül egyet sem veszített el a hazai közönsége előtt. A „hétből hét” tekintélyt parancsoló teljesítmény, nem kevésbé viszont az is, hogy a Telekom Veszprém a végső győzelemre is esélyes csapatokat volt képes legyőzni, így a Barcelonát és a Kielcét hazai pályán, a PSG együttesét pedig otthon és idegenben is. Nagyon kemény munka volt, hogy eljutottunk idáig, s ez annak is köszönhető, hogy a csapat minden játékosának sikerült átéreznie az előttünk álló feladat súlyát. Egyre inkább csapatként tudunk küzdeni, a siker elsősorban a játékosok érdeme, nekünk, a szakmai stáb tagjainak kellő szerénységgel a háttérben kell maradnunk. A mi dolgunk az, hogy egységet teremtsünk, a felkészültség foka pedig egyre magasabb legyen – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Nagy László, aki ott és úgy segít a tanácsaival Momir Ilics vezetőedzőnek és Gulyás Péter edzőnek – nem mellesleg az egykori játékostársainak –, ahogy azt előre megbeszélték vagy éppen a helyzet kívánja.

A dán csapat legtapasztaltabb játékosait is elbizonytalanító és hibákba hajszoló veszprémi szurkolótábor hangadói szerint az Építők csütörtökön este az év eddigi legjobb teljesítményével rukkolt ki, amivel Nagy László is egyetért, de szerinte a védekezés és a támadásépítés valójában csak a második félidőben érdemelte ki az igazán nagy dicséretet, amikor a hátsó alakzat a csereként pályára lépő Ligetvárival még acélosabb lett.

– Úgy játszottunk, ahogy elterveztük, ahogy az elvárható is volt a BL egyik nagyágyúja ellen. A második félidőben nem sok levegőt hagytunk az Aalborg játékosainak, hatásosak volt a megállító faultok, valamint egyre hatékonyabb és látványosabb a helyzetek kialakítása. Erre a tudásra és oroszlánszívű bátorságra még inkább szükség lesz a visszavágó napján, de nem féltem a játékosainkat, mert már egyetlen ellenfél láttán sem remeg meg a lábuk. Arra viszont fel kell készülni, hogy az Aalborg a rá nehezedő bizonyítási kényszer súlya alatt minden eszközt latba fog vetni, villámgyors támadásépítéssel már az első félidőben igyekszik ledolgozni a hétgólos hátránya java részét.

Figyelemre méltó, hogy a veszprémi gárdának ugyanúgy 36 adott gólt sikerült összehoznia a hazai pályán, mint a tavalyi Bajnokok Ligája kölni „aranymérkőzésén” ugyanez a csapat ellen a végső győztes Barcelonának.

– Momóval és Petivel azon dolgozunk, hogy a csapatunk a BL négyes döntőjében kerüljön a legjobb formájába, amelyhez az edzések mellett a hátralévő magyar bajnoki mérkőzések segíthetnek hozzá. A sport kiszámíthatatlanságával viszont mindig számolni kell, de ha egy csapat egységet alkot, a játékosai egyfelé húznak, és jó az együttműködés a kézilabdázók és a szakmai stáb tagjai között – akik sorában Sterbik Árpiról sem szabad megfeledkezni –, akkor az ismert és a váratlan akadályok sem törhetik meg a lendületet – hangsúlyozta a kétszeres BL-győztes Nagy László, a sportág legendás alakja, aki továbbra sem tett le arról a szándékáról, hogy a két barcelonai sikere után a magyar csapatával is feljusson a csúcsra, de immár az új szerepkörében.

Borítókép: Nagy László tanácsai jól jöhetnek a Telekom Veszprémnek (Fotó: Peka Roland/handballveszprem.hu)