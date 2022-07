Kakaskodás, idény eleji forma, gól nélküli döntetlen

Nehéz volt... – Nehéz meccs volt, erre készültünk, ez is történt. Nehéz volt hatékonyan játszani, de megtettük, amit lehetett. Minden mérkőzésnek vannak nehéz pillanatai, de ezeket a részleteket most nem osztom meg önökkel, magunk között természetesen átbeszéljük ezeket. Úgy gondolom, hogy ikszes meccs volt, nekünk és ellenfelünknek is voltak jó lehetőségei. A Tobol teljesítményéről nem tudok nyilatkozni – így értékelte a találkozót az Üllői út 129 portálnak Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC vezetőedzője.