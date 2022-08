Sydney McLaughlin ma délután megérkezett Budapestre + videó

Sydney McLaughlint – aki a másfél hete zárult eugene-i világbajnokságon 400 méter gáton 50,68 másodperces világcsúcsot ért el – és edzőjét, Bobby Kersee-t a Liszt Ferenc repülőtéren Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke fogadta. A 22 éves amerikai atlétanő személyében különleges meglepetéssel bővült a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj már eddig is sztárokkal teli mezőnye, amely olyan más világnagyságokat is fölvonultat, mint Armand Duplantis, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Grant Holloway, Gianmarco Tamberi, Shericka Jackson, Alison Dos Santos és számos más olimpiai és világbajnok, illetve érmes.

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat augusztus 8-án, hétfőn rendezik meg Székesfehérváron az atlétikai központban.

Íme, a női 400 méteres gátfutás vb-döntőjének végjátéka a szenzációs, 50,68 másodperces világcsúccsal – a régi rekordot McLaughlin 51,41-gyel tartotta:

#WorldAthleticsChamps #Oregon2022🇺🇸 - 400m c/ vallas FEM:

🚨NUEVO RECORD MUNDIAL🚨: Sydney McLaughlin🇺🇸 con 50.68. Supero 51.41 de Sydney McLaughlin🇺🇸 en 2022. 🆕



DATO | PRIMERA mujer en TODA la historia en bajar 51 segundos. 🆕pic.twitter.com/19ZcsezI1l — All Sports Py (@AllSportsPy) July 25, 2022

Sydney McLaughlin tavaly a tokiói olimpián 400 méter gáton és 4x400-as amerikai váltóval is győzött, és ezt a duplázást most a világbajnokságon is megcsinálta.

Borítókép: Sydney McLaughlin is rajthoz áll Székesfehérváron (Forrás: Gyulaimemorial.hu)