Gyűlölködés miatt az MTK feljelenti a szegedi szurkolókat + videó

Az MTK arról számolt be, hogy a labdarúgó NB II-ben hétfő este játszott találkozó után – amit a házigazda kék-fehérek 2-1-re megnyertek – a vendégszurkolók egy csoportja antiszemita, gyűlölködő rigmusokat skandálva hagyta el a Hidegkuti Nándor Stadiont és környékét. Megemlítik, hogy erről videófelvétel is készült: egy MTK-szurkoló megriadt 12 éves kislánya rögzítette a megbotránkoztató megnyilvánulásokat.

„Az MTK Budapest labdarúgócsapata elfogadhatatlannak tart minden antiszemita és rasszista megnyilvánulást, bármilyen kisebbség elleni gyűlöletbeszédet, félelemkeltést. Tiltakozunk az érintett szegedi szurkolók antiszemita viselkedése ellen, akik esetenként már a mérkőzés alatt is elfogadhatatlan rigmusokat skandáltak. Kiállunk a megsértett, megbántott és megfenyegetett szurkolóink mellett, és az MTK családja nevében minden jóérzésű honfitársunkat arra kérjük, vállaljon szolidaritást velünk.

Az MTK Budapest eddig és ezek után sem fogja csendben eltűrni a történelem legsötétebb korszakait idéző gyűlölködést, és ezúton is szeretnénk biztosítani együttérzésünkről azokat a szurkolóinkat – és tágabb értelemben minden magyar embert –, akik az antiszemita megnyilvánulások miatt emberi mivoltukban megsértve és fenyegetve érezhették magukat.”

Szurkolóik elfogadhatatlan viselkedése miatt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia futballklub együttműködését kérjük abban, hogy a klubjukra és Szeged városára is szégyent hozó érintett szurkolókat, saját hatáskörükben, a jogszabályok adta keretek között felelősségre vonják annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset.

A történtek miatt az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. büntetőfeljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, és a jövőben is minden egyes alkalommal így fog eljárni, ha antiszemita, rasszista, gyűlöletkeltő megnyilvánulással találkozik” – áll az MTK Budapest közleményében.

A Szeged szurkolói – itt nem volt velük gond:

A lefújás után viszont nem ez volt a helyzet.

„A 12 éves lányom élete első MTK-meccsén testközelből tapasztalta meg a való világot. Fel is vette a telefonjával. (A kamerát nem merte arra fordítani.) A szegedi szurkolók, remélem, egyszer majd elnézést kérnek tőle…” – ezzel a szöveggel osztotta meg Facebook-oldalán Radnóti Zoltán főrabbi azt a videót, amit a lánya készített – írta meg az akibic.hu oldal, csatolva a videót is. A videón jól hallható, ahogy a szegedi ultrák azt skandálják: „Igenis van zsidóbűnözés!” A főrabbi a videóhoz fűzött egyik hozzászólásában arról is beszámolt, hogy a rendőrök öt méterre álltak az esettől, és nem álltak be a hazainduló MTK-drukkerek és a skandáló szegedi ultrák közé.

Borítókép: A találkozón az MTK kerekedett felül (Forrás: Facebook/MTK Budapest)