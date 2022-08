Az NB II-be menekült a Fehérvár 15-szörös magyar válogatott labdarúgója

Kovács István 2012 februárjában igazolt Székesfehérvárra a Haladástól. Az elmúlt tíz évben 296 tétmérkőzésen 26 gólt szerzett és 37 gólpasszt adott a Vidi színeiben. Az előző idényben kilenc mérkőzésén összesen 303 percnyi játéklehetőséget kapott, vagyis már nem nagyon számított rá a szakvezetés. A válogatottba először 2013. március 11-én kapott meghívót Egervári Sándor szövetségi kapitánytól a Románia, illetve Törökország elleni vb-selejtezőkre. A nemzeti csapatban nem sikerült gyökeret vernie, legutóbb 2019 novemberében lépett pályára, Wales ellen. Ez volt a 15. válogatott fellépése, gólt egyiken sem szerzett.

– Érdekes az élet, egyszer már majdnem az ETO labdarúgója lettem a 2011–2012-es évadban, de végül a Fehérvárhoz vezetett az utam, ahol szép tíz és fél évet töltöttem – nyilatkozta Kovács István az ETO FC Győr honlapján. – Most, több mint egy évtizeddel később megérkeztem Győrbe. Az utánpótlásban és a felnőttmezőnyben is sokszor jártam az ETO Stadionban, sőt életem első nagy focimeccsét is itt láttam, a régi stadionban, 2000 nyarán, a Dunaferr játszott BL-selejtezőt a Rosenborggal.

Nagyon szerettem a fehérvári éveimet, de úgy érzem, kellett most ez a váltás, az ETO pedig már régóta szeretett volna megszerezni. Nagyon szimpatikus volt, hogy nemcsak pozícióra akartak igazolni, hanem személy szerint engem szerettek volna a csapatban tudni.

Az átigazolásom sikeressége ezek után már csak rajtam múlik, igyekszem, hogy maradandót alkothassak ETO-játékosként. Szeretném bizonyítani, hogy nem lehet engem leírni, és még harmincévesen is van bennem tettvágy, hogy megmutassam, nekem is és az ETO-nak is az NB I-ben a helye. Hogy ez mikor sikerül, az soktényezős, de én egészséges sportemberként minden mérkőzésre úgy megyek fel, hogy szeretnék nyerni, bárki is az ellenfél – mondta Kovács István, aki a Fehérvárral kétszer nyert bajnokságot (2015, 2018), illetve egyszer-egyszer Magyar Kupát (2019), Magyar Szuperkupát (2012) és Ligakupát (2012).

A nyáron a 31 éves, a válogatottban egyszer szerepelt kapus Kovácsik Ádám is Fehérvárról érkezett Győrbe – ő kölcsönbe –, és nagy szerepe volt abban, hogy az ETO az NB II múlt hét végi nyitó fordulójában hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát.

Borítókép: Kovács István az ETO FC Győr csapatához igazolt (Forrás: Eto.hu)