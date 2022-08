Xavi rávilágított a gondra: Ez az egyetlen sportág, ahol ez így van

A Barcelona vezetőedzője, Xavi is támogatja azon kezdeményezést, hogy a futballmérkőzések során az óra megállításával vethetnének véget az időpazarlásnak. A katalán szakember a nyáron megerősített csapata múlt szombati, Rayo Vallecano elleni 0-0-s döntetlenje után fakadt ki az értékes játékpercek pocsékolása miatt, majd javaslatot tett, hogy állítsák meg az órát, amikor a labda nincs játékban.

– Szerintem nevetséges ez a helyzet, és ezt most nem csak a Rayo miatt mondom. Azt gondolom, hogy a miénk az egyetlen sportág, ahol nem játsszuk végig a megadott időt. Talán nem szeretnénk igazságos játékot? Egy ilyen változtatás véget vetne a csalásoknak – osztotta meg a nézetét a 42 éves tréner.

A spanyol élvonalban az időpocsékolás különösen nagy gondot jelent. A La Liga első fordulójában átlagban 52 percet és 31 másodpercet töltött játékban a labda, míg a maradék 38 percet a reklamálások, a videóbíró használata, az ápolás és a földön fekvő játékosok lábra könyörgése töltötte ki. Az említett hétvégén az Almería–Real Madrid mérkőzésen láthattak a nézők a legtöbbet a valós futballból, 58 percet, a Betis–Elche találkozón pedig a legkevesebbet – mindössze 48 percet.

Az AS táblázatban foglalta össze az első forduló statisztikáit.

Mérkőzés Valós játékidő A meccs hossza Hosszabbítás (első félidő) Hosszabbítás (második félidő) Osasuna–Sevilla 51:36 99:00 3 6 Celta–Espanyol 51:49 102:24 2 10 Valladolid–Villarreal 54:53 98:06 3 5 Barcelona–Rayo 54:01 104:21 5 9 Cádiz–R. Sociedad 51:30 101:00 2 9 Valencia–Girona 50:23 101:00 4 7 Almería–Real Madrid 58:33 100:13 4 6 Athletic–Mallorca 52:52 94:53 1 4 Getafe–Atlético 51:43 95:11 2 3 Betis–Elche 47:58 97:19 4 3

A spanyol a másik négy topligával összehasonlítva a sor végén kullog. A Premier League közönsége jár a legjobban, Angliában több mint két perccel többet van a játékban a labda, mint a La Ligában. A spanyol bajnokság játékvezetői az elvesztegetett időt azzal próbálják kompenzálni, hogy a félidők végén több percet hosszabbítanak, mint más ligákban.

Bajnokság Valós játékidő Premier 54:39 Ligue 1 54:19 Serie A 54:18 Bundesliga 53:19 La Liga 52:31

Az időpocsékolás megelőzése érdekében a La Liga játékvezetőit arra utasították, hogy beszéljenek kevesebbet a futballistákkal, illetve, hogy ne engedjék vissza azokat a játékosokat a pályára, akik a visszatérésük után feltehetően újra sérülést színlelnének.

A korábban a Premier League-ben bíráskodó Mark Clattenburg is egyetért Xavi véleményével: – Azt hiszem, hogy a megoldást a hatvanperces mérkőzések jelentenék, amelyeknél megállítanák az órát. Pierluigi Collina (a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség játékvezető bizottságának vezetője – a szerk.), a FIFA és annak szabályalkotó testülete (IFAB – a szerk.) jelenleg is vizsgálja ennek a lehetőségét. Ez működik a kosárlabdában is, beválhatna a futballban is – véli az egykori bíró.