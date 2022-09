A hatos szám bűvöletébe érkezett Németh Miklós

Az 1946-ban született Németh Miklós október 23-án tölti be a 76. életévét, annak pedig 46 éve, hogy a kiváló gerelyhajító az első dobásával világcsúcsot javítva olimpiai bajnok lett 1976-ban Montrealban. Az évszámok és a hatosok ritkán előforduló összecsengése adja meg az alaphangot a szeptember 25-én, vasárnap Vácon megrendezésre kerülő gerelyhajító versenynek, amely hét korosztály – a gyermek, az újonc, a serdülő, az ifjúsági, a junior, az utánpótlás, valamint a felnőtt – dobóit hívja a pályára.

A Németh Miklós Gerelyhajító Verseny házigazdája a Váci Reménység Egyesület, fővédnöke pedig mondhatni „hivatalból” Németh Miklós, aki immár a tizennyolcadik alkalommal tölti be ezt a tisztet a sportolói pályafutása előtt tisztelgő rendhagyó atlétikai eseményen. A maga nemében egyedülálló sporteseményt Magyari József főrendező, a helyi Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója a szívügyének tekinti.

Örök dicsőség

– Miklós barátunk a magyar atlétika büszkesége, akinek a montreali bravúrja az egyetemes sport örök dicsősége, hiszen úgy nyerte meg a „versenyek versenyét”, hogy az ellenfeleit sokkolva már az első dobásával eldöntötte az olimpiai bajnoki cím sorsát. Elképesztő, 94.58 méteres világcsúcsjavítással kezdett, ami után már csak az volt az eldöntendő kérdés, hogy ki veheti át az ezüstérmet. Ilyen csodát ritkán látni, ezért gondoltuk úgy, hogy erre az atlétikai remekműre évről évre egy őszi gerelyhajító versennyel kell emlékeztetnünk. Sportnyelven szólva amolyan levezető sporteseményről van szó, ami nem jelenti azt, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig senki sem fog iparkodni egy igazán jó eredmény eléréséért, mert akik korosztályukban versenycsúcsot javítanak, azok tiszteletdíjként az érmük mellé egy-egy olyan gerelyt vehetnek át a fővédnökünktől, amelyek a Németh Miklós nevével fémjelzett gerelyhajító műhelyben készültek – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Magyari József, a váci szervezők első embere, aki 32 éve iskolája igazgatója, és aki emellett nap mint nap edzéseket tart a helyi atlétáknak.

A négy olimpiát megjárt, de azok közül csak a montrealin érmet szerző Németh Miklós nemcsak versenyzőként, hanem visszavonulása után edzőként is sokat tett le sportága asztalára. Közreműködésével lett olimpia bajnok Tessa Sanderson brit gerelyhajítónő Los Angelesben, de részese volt a „zsinórban” három olimpián is aranyérmes csehszlovák, majd cseh Jan Zelezny egyedülálló sikereinek is. A magyar olimpiai bajnokkal kapcsolhatók össze az 1986-ban megjelent Body Roll hengerformájú sporteszközök, amelyek a testtartás javítására, az erősítésre és a nyújtásra is alkalmasak, és több tucat sportágban, valamint a szabadidős foglalkozásokon is használatosak. Vállalkozóként Németh Miklós és társai műfüves és szintetikus felületű pályákat építettek, ráadásul a Németh család még saját sportegyesületet, a Németh-Gerely Atlétikai Clubot is létrehozta, amely gyermekeik, Miklós Fábián, Márton Pál és Mimi Liza számára teremtette meg az edzés és a versenyzés lehetőségét. Mindhárman lelkesek, ügyesek, szeretik az atlétikát, de a szüleik nem a „mindenáron előre” vezényszót adták ki nekik, ezért nem is nehezedik rájuk az állandó teljesítés kényszere.

Versengés a javából, aztán egy jó pincepörkölt

– A legkisebbekkel együtt közel 160 indulót felvonultató hagyományápoló versenyünk célja az, hogy versengési lehetőséget biztosítsunk a tízéves atlétapalántáktól kezdve egészen át a felnőttválogatott dobókig, mint amilyen a vasárnap hozzánk látogató magyar csúcstartó és hatszoros országos bajnok Rivasz-Tóth Norbert, sikerélmények megszerzéséhez segítsük hozzá őket, emellett összetartó közösséget formáljunk azokból, akiket az atlétika szeretete köt össze – folytatta Magyari József, a váci iskolai és sportélet ikonikusnak is nevezhető alakja, akinél a Duna-parti városban senki sem részesült több, a tanári és az edzői tevékenységét elismerő kitüntetésben. – Jómagam és Zoltán fiam évről évre életünk egyik különleges kihívásának tekintjük a Németh Miklós Gerelyhajító Versenyt, amivel a magunk eszközeivel és a meggyőződésünkkel a sport iránti szeretetünket igyekszünk kifejezni. Öröm számunkra, hogy a pályán láthatjuk azokat a kisfiúkat és kislányokat, akik még 120 grammos VORTEX „szárnyaslabdával” dobnak és teszik meg az első lépéseket azon az úton, amelyet majd „igazi” gerelyhajítóként folytatnak, kezdetben 400, majd 500, 600,700, végül 800 grammos felnőtt sporteszközökkel. Mint mindig, idén is csak igazolt és érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolókat várunk a két éve átadott, Vanyek Béla kanokokról elnevezett váci sportcentrumba, ahol a verseny végén minden résztvevőt ezúttal is ízletes pincepörkölttel fogunk megvendégelni – mondta befejezésül Magyari József, a magyar atlétika ügyének szolgálója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a versenyen a két éve elhunyt Kulcsár Gergely olimpiai ezüst- és bronzérmes gerelyhajítóról is megemlékeznek, akinek oroszlánrésze volt Németh Miklós montreali győzelmében, és aki élete utolsó éveit Vácon töltötte el.

Borítókép: Németh Miklós és a jövő reménységei