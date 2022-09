Édesapjának köszönheti, hogy nem lett birkákat terelő juhász

Nem viccelődik Halász Bence, amikor azt mondja, hogy ma valószínűleg almát szedne és fuvarozna, máskor meg birkákat terelgetne, ha marad Jánoshalmán, és tizenévesként nem bízza a sorsát Szombathelyen a Németh fivérekre. Az idén 25 éves világbajnoki harmadik helyezett és újdonsült Eb-ezüstérmes dobóatléta testi erejének köszönhetően bizonyára édesapja gyümölcstermesztéssel foglalkozó vállalkozásában is jól hasznosította volna magát, kalapácsvetőként viszont alighanem gyorsan elkallódik és most nem őt emlegetnék a jövő évi budapesti világbajnokság egyik, ha nem az első számú magyar éremvárományosaként.

Alig múlt 14 éves, amikor jóakarói, de elsősorban édesapja tanácsát elfogadva összecsomagolt, és a családi házukat elhagyva beállt a híres-neves szombathelyi sportképző műhely tanoncai közé. Közel négyszáz kilométeres utat tett meg, de mindez semmi annak az útnak a hosszához képest, amit eddig élsportolóként tett meg, olyan mérföldköves állomásokat érintve, mint Doha, ahol 2019-ben vb-bronzérmet vehetett át, Berlint és Münchent, Eb-sikereinek, a bronznak, majd idén már ezüstnek a színhelyeit.

Küzdelmes, de fényesen sikeres sportpályafutása legelején egy önképző atlétaedző fedezte fel benne a tehetséget, de a legnagyobb csaták megvívásához az ő lelkesedése és tudománya idővel kevésnek bizonyult volna.

Ingázás, aztán nagy utazás

– Sokat köszönhetek Míg Gyuri bácsinak, aki valójában kőműves kisiparosként kereste a kenyerét, de kiváló érzéke volt az atlétikai mozgások tanításához. Azzal a tudással, amivel felruházott, már az általános iskolai háziversenyeket is sorra nyertem. Miközben az osztálytársaim azon iparkodtak, hogy a medicinlabdát a kijelölt vonalon túlra dobják, én többször is a szemközti falat bombáztam.

Két évig ingáztam Jánoshalma és Kiskunhalas között, hogy igazi atlétikai edzésekre járhassak, és hogy ne kelljen kétszer fordulnom, délben az édesanyám hozta utánam a frissen főzött ebédemet.

Ez amolyan hőskor volt az életemben, de a TF-en végzett édesapám többre tartott, ezért felhívta Szombathelyen Németh Lászlót és a figyelmébe ajánlott. Ez volt a döntő momentum, így kötöttem ki kamaszfiúként abban a környezetben, ahol csupa jó ember vett körül, de egy ideig még kellett a családi támasz is, ezért az édesanyám hétvégenként vonatra szállt, hogy elláson a főztjével és rendet tegyen a háztartásomban. Aztán vettünk egy kis lakást, ott rendezkedtünk be mind a ketten, ráadásul édesanyám kapott egy tanári állást, így ma is itt van velem és sok terhet vesz le a vállamról – mesélt az ifjú koráról az SzPress Hírszolgálatnak Halász Bence, aki a tanulmányait is Szombathelyen folytatta, jelenleg pedig a szakdolgozatát írja az ELTE Savaria Egyetem rekreációs szervező szak hallgatójaként.

Nem elég az érem, újabb csúcsdöntést szeretne

A formaidőzítés telitalálatának nevezhető, hogy Bence a 2022-es esztendő mindkét fontos erőpróbáján egyéni csúcsot javított, miközben egy olyan mérföldkövet is maga mögött hagyott, amit 2018-ban 43, 2020-ban pedig 12 centiméterre sikerült megközelítenie. A eugene-i világbajnokságon elért 80,15-ös dobásával került be a „80 méteresek klubjába”, tagságát a müncheni Eb-n erősítette meg egy ennél is jobban hangzó 80,92-vel.

– Azok után, hogy 2019-ben Dohában már bronzérmes voltam, szomorkodnom kellett volna, hogy idén csak ötödik lettem, de a helyezésemnél sokkal többet számított a négy éve várt első 80 méter feletti dobásom. Remélem, hogy jövőre hazai pályán ismét a dobogóra állhatok, de ha ez egy 81 méternél is jobb egyéni csúccsal sem sikerül, akkor búslakodni fogok – mondta őszintén Halász Bence, aki azért is reménykedik egy újabb mérföldkő elérésében, mert Németh Zsolt, a sevillai világbajnokságon ezüstérmes mestere már 1999-ben is 81,56-os egyéni csúccsal büszkélkedhetett, tehát őt is szeretné megelőzni.

A jövő évi budapesti dobócsatára készülő szombathelyi sportoló meg van győződve arról, hogy a legjobbnak számító idei évét 2023-ban egy még jobbal múlhatja felül. Abból indul ki, hogy van még mozgósítható tartaléka, erejét növelheti, technikáját pedig tovább tökéletesítheti.

– Nagy lépést tettem meg 2022-ben, ami nemcsak a két jó helyezésemből és az egyéni csúcsjavításaimból állt, hanem a kiegyensúlyozottan jó sorozataimból is, rendre hatból hat érvényes dobásom volt. Kellett ehhez a stabilitáshoz az a biztonságérzet is, amit a tavalyi térdműtétem után erősítéssel és gyógytornával sikerült kialakítani, így a szorítókötés viselését is elengedhettem. A teljesen jótól tíz százalékra lehetek, de felmerül bennem, hogy leszek-e valaha is százas, vagy a mostani állapotommal kell hosszú távon együtt élnem. A javulást az edzőim mellett Vörös Petra gyógytornásznak és Igaz Bálint mindenesnek is köszönhetem, utóbbinak egyedülálló képességei vannak a testi és lelki panaszok orvoslásához – mondta befejezésül Halász Bence.

Azt is elárulta, hogy idén átfogóan megváltoztatták az edzésmunkájának felépítését, aminek a minőségi technika csiszolgatása került a középpontjába, de dobó legyen a talpán, aki a kisebb könnyítés után az erősítő és erőnléti, valamint a robbanékonyságfejlesztő edzések közben lépést próbál tartani a magyar atlétika büszkeségével, mondhatni az arcával.

Borítókép: Bízik magában, még fejlődni szeretne (Fotó: Budapest2023 Zrt./Zsigmond László)