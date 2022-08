Tényleg esőmenő! Halász Bence Európa-bajnoki ezüstérmes!

Halász Bence kalapácsvető-döntője is később, nagyjából félórás csúszással kezdődött az eső miatt, ugyanakkor a kiváló magyar atléta a selejtező után úgy fogalmazott, nem bánná, ha esős lenne verseny, hiszen ő esőmenő.

A korábbi vb- és Eb-bronzérmes Halász negyedikként dobott az első sorozatban, és 78,20 méteres kísérlettel az élre állt, igaz, nem sokáig, ugyanis az olimpiai bajnok Wojciech Nowicki 78,95-tel felelt. Az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek és az olimpiai ezüstérmes Eivind Henriksen viszont elsőre a hálóba dobta a szert, az ukrán Mihajlo Kohan viszont 78,48-cal Halász elé került, aki így a harmadik pozícióból várta a folytatást.

Az eső továbbra is esett, Halász pedig másodikra néhány centit javított, 78,26-ot ért el. Nowicki viszont nagyobbat lépett előre, a döntőben elsőként a 80 méteres vonalon túlra hajította a kalapácsot (80,90). Fajdek ezúttal szektoron kívüli dobással sodródott a kiesés szélére, Henriksen viszont beszállt a versenybe (77,60), de Halász maradt a harmadik helyen.

Aztán jött a harmadik sorozat! Amelyben Halász Bence óriási egyéni csúcsot dobott, és 80,92-vel átvette a vezetést!

Nowicki végrehajtotta azt a bravúrt, hogy javított, de a második helyen maradt (80,91), Fajdek pedig 78,43-as dobással kiharcolt magának három újabb lehetőséget.

Halász Bence a dobókörben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A negyedik sorozatra alábbhagyott az eső, Fajdek és Henriksen is javított, de mindketten 80 méter alatt maradtak – a norvég jött fel a harmadik helyre –, míg Nowicki ugyan ismét túldobta a bűvös határt, de nem előzte meg Halász Bencét, aki nem mérette le a negyedik dobását.

Nowickinek azonban volt válasza, az ötödik sorozatban kereken 82 méterre javította a világ idei legjobb eredményét.

Halász Bence nem tudott többször 80 méter fölé dobni, de pályafutása legjobb eredményével, Eb-ezüstéremmel bizonyította, hogy valóban esőmenő!

– Az eső általában felgyorsítja a dobókört, most viszont csúszós volt, ez sokaknak meg is látszott az eredményén. A dobásomról nem is éreztem, hogy ekkora volt, nagyon meglepődtem, amikor kiírták az eredményt – mondta Halász Bence, mielőtt mennie kellett a díjátadóra.

Multisport Európa-bajnokság, férfi kalapácsvetés

1. Wojciech Nowicki (lengyel) 82,00 méter

2. Halász Bence (magyar) 80,92

3. Eivind Henriksen (norvég) 79,45