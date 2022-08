Élet költözött a müncheni olimpiai parkba

Hasonló sikert néhány utcával odébb, a Königsplatzon biztosan nem ünnepelhetünk, ugyanakkor itt a müncheniek megvalósítják azt, amire az olimpiai mozgalom is törekszik: a város központjában, egyetlen helyről jól követhető sportágak versenyeit bonyolítják: a strandröplabdáét – a kilenc müncheni sportág közül egyedüliként magyar induló nélkül – és a sportmászásét. A járókelők akár csak néhány percre is megállhatnak, így is tudják követni az eseményeket, majd folytatják hétköznapjukat.

Aki nem sportrajongó, arra nincs nagy hatással, hogy multisport-Európa-bajnokság zajlik a városban, bár a szállásunkon dolgozó, erdélyi származású, a magyarnyelv-tudását a Magyar Nemzet olvasásával szinten tartó recepcióst a lezárások miatt érte kisebb kellemetlenség az elmúlt napokban városbeli utazása során.

Ahhoz azonban, hogy a multisportesemény-jelleget igazán átérezzük, az olimpiai parkot kell felkeresni. Az itt elhelyezkedő létesítménycsoport volt az 1972-es müncheni olimpia központja is. Az ötven évvel ezelőtti ötkarikás játékok a versenyek szempontjából az amerikai úszó, Mark Spitz hét aranyérméről maradtak emlékezetesek, míg számunkra azért marad különleges az itteni olimpia, mert Münchenben szerezte hazánk történetének századik ötkarikás aranyérmét Hegedűs Csaba, akinek nevét ugyanúgy megtaláljuk márványtáblán, mint az 1972-es olimpia valamennyi győzteséét. Sajnos azonban minden sportteljesítménynél jobban megmaradt az emberek emlékezetében az izraeli sportolókat ért terrortámadás – az áldozatok emlékét szintén tábla őrzi az olimpiai parkban.

A múlt mellett azonban a jelen és a jövő ünnepe is zajlik. A sportlétesítmények mellett a felállították az ideiglenes falatozókat és sörkerteket, más sátrakban pedig mindenki – ha nem is olimpikonnak, de – Európa-bajnoki résztvevőnek érezheti magát. Valamennyi sportágat ki lehet itt próbálni valamilyen formában, még azokat is, amelyeknek a versenyeit egyébként más helyszínen bonyolítják. A kerékpár talán nem jelent annyira különleges élményt a helyieknek, a városban egyébként is rengetegen közlekednek vele.