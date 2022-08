A hagyományok és az üzleti érdek ideális ötvözete

Az úszók szövetsége idén csak a közös időponthoz tartotta magát, de a római események hivatalosan a multisport Európa-bajnokság keretein kívül zajlanak. Golfversenyt sem tartanak Münchenben, ellenben csatlakozott az asztalitenisz, a strandröplabda, a sportmászás és a számunkra legtöbb sikerrel kecsegtető síkvízi kajak-kenu is, tovább fokozva a ­miniolimpiai hangulatot.

Fontos különbség a másik kontinentális multisporteseménnyel, a 2015-ben életre hívott Európa Játékokkal (EJ) szemben, hogy az idei müncheni események teljes jogú Európa-bajnokságok az egyes sportágakban. Az EJ-t jövőre Krakkóban rendezik meg, de a presztízsértéke nulláról építkezve több sportágban sokkal kétségesebb, mint az Európa-bajnokságé.

A multisport Eb a hagyományok és az üzleti érdek megfelelő ötvözetének tűnik: a helyszínen is több szurkolója lehet az egyes sportágak viadalainak, és a televíziós nézettség is növekszik.

Magyarországon a legtöbb eseményt az M4 Sporton, illetve az M4 Sport+ csatornán lehet figyelemmel kísérni, de egyes versenyeket az Eurosport is a műsorára tűz. A körítés is egységessé teszi a multisport Eb-t: tegnap ünnepélyes megnyitót rendeztek, Münchenben a sportversenyek mellett további programokat is szerveznek a szurkolók számára és közös éremtáblázatot is számontartanak, amelynek győztese külön trófeát kap. Ebben a tekintetben címvédés biztosan nem lesz, ugyanis 2018-ban Oroszország zárt az összesített éremrangsor élén, az orosz és a fehérorosz sportolók viszont idén az ukrajnai háború miatt nem vehetnek részt az Európa-bajnokságokon.