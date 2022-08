Veterán londoni olimpiai bajnokunk becsúszott az Eb-csapatba

Huszonhét olyan egyéni versenyszám van – a férfiaknál 11, a nőknél 16 –, amelyben legalább egy atlétánk kiharcolta a helyét a két hét múlva kezdődő megméretésen. Férfi 110 méteres gátfutásban és férfi-kalapácsvetésben hárman is sikerrel jártak. Utóbbi számban a 2012-es londoni olimpián aranyérmes, már negyvenéves Pars Krisztián is. A 2019-es dohai vb-bronzérmes, az idei eugene-i világbajnokságon ötödik Halász Bence a 6., Pars a 24. helyen került be a kalapácsvetés 26 fős Eb-mezőnyébe. Diszkoszvetésben Szikszai Róbert a hetedik helyen végzett a kvalifikációs ranglistán.

Takács Boglárka (100 méter), Kozák Luca (100 m gát), Márton Anita (súlylökés), Madarász Viktória (35 km gyaloglás) és Krizsán Xénia (hétpróba) egyaránt szabadtéri felnőtt magyar csúcstartóként utazhat Münchenbe, Szögi István (1500 m) pedig fedett pályás országos rekordereként várhatja a küzdelmeket. Kozák Luca a női 100 méteres gátfutásban a negyedik legjobb időeredménnyel, a 12,70 másodperces országos csúcsával kvalifikálta magát. Negyedikként zárt a hétpróbázó Krizsán Xénia is, a női 35 km-es gyaloglásban pedig Madarász Viktória a hetedik helyen végzett a kvalifikációban.

A négy váltónk közül három is bekerült a legjobb 16 közé: a két 4×400-as váltó mellett női 4×100 méteren is láthatunk majd piros-fehér-zöld színekben induló csapatot. A ranglistán a férfi 4×400-as váltónk áll a legelőrébb, a 11. helyen.

A magyar csapat igencsak sokszínűnek mondható, ugyanis futószámokban sprinterek, hosszútávfutók, gát- és akadályfutók is kijutottak az Eb-re, mellettük pedig hétpróbában, és különböző gyalogló-, dobó-, illetve ugrószámokban is érdekeltek leszünk.

A ranglistákon sokan csupán néhány ponttal maradtak le az indulásról: Illovszky Dominik (100 méter), Kerekes Gréta (100 m gát), Farkas Petra (távolugrás), Kiss Gergő (1500 méter), Pap Kristóf (távolugrás), Kövér Fanni (gerelyhajítás), Vindics Balázs (800 méter), Koroknai Tibor (400 m gát) és Nguyen Anasztázia (távolugrás). Amennyiben valaki az előttük álló riválisok közül visszalép, adott esetben csatlakozhatnak a már biztos résztvevőkhöz. A végleges nevezési lista jövő hétfőn kerül ki az európai szövetség honlapjára.

Az előzetes magyar Eb-csapat:

Férfiak:

200 méter: Máté Tamás, 800 méter: Huller Dániel, 1500 méter: Szögi István, 110 m gát: Szűcs Valdó, Szeles Bálint, Eszes Dániel, 3000 m akadály: Palkovits István, magasugrás: Bakosi Péter, hármasugrás: Galambos Tibor, diszkoszvetés: Szikszai Róbert, Huszák János, kalapácsvetés: Halász Bence, Rába Dániel, Pars Krisztián, maraton: Csere Gáspár, 35 km gyaloglás: Venyercsán Bence, Helebrandt Máté, 4×400 méter: Magyarország

Nők:

100 méter: Takács Boglárka, 800 méter: Bartha-Kéri Bianka, 5000 méter: Wagner-Gyürkés Viktória, 100 m gát: Kozák Luca, 400 m gát: Molnár Janka, 3000 m akadály: Vindics-Tóth Lili Anna, magasugrás: Szabó Barbara, rúdugrás: Klekner Hanga, távolugrás: Lesti Diana, súlylökés: Márton Anita, kalapácsvetés: Gyurátz Réka, gerelyhajítás: Szilágyi Réka, maraton: Szabó Nóra, Erdélyi Zsófia, 20 km gyaloglás: Oláh Barbara, Récsei Rita, 35 km gyaloglás: Madarász Viktória, Récsei Rita, hétpróba: Krizsán Xénia, 4×100 méter: Magyarország, 4×400 méter: Magyarország

Borítókép: Pars Krisztián negyvenévesen is kiharcolta az Eb-részvételt (Fotó: Vas Népe/Cseh Gábor)