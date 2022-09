Micsoda gesztus: Thomas Müller elküldte a mezét Eb-ezüstérmes atlétánknak

A korábban már vb- és Eb-bronzot is szerző Halász Bence a júliusi eugene-i világbajnokságon dobta túl először a 80 métert, a 80,15 méter ott az ötödik helyhez volt elegendő. Münchenben pedig tovább javította az egyéni csúcsát, és a 80,92 méteres eredménynél csak a tokiói olimpiai bajnok lengyel Wojciech Nowicki ért el jobbat, aki 82,00 méterrel nyerte meg az Eb-t.

Halász Bence ma az Instagrammon tudatta, hogy Thomas Müller mezét is sikerült megszereznie. „Egy álmom valóra vált! Talán ez is van olyan felemelő érzés, mint amikor ezüstérmet nyertem a müncheni Európa-bajnokságon!” – írta a Dobó SE versenyzője, megosztva a „bizonyítékot” is. A bejegyzéséhez Thomas Müller is hozzászólt, és jó szórakozást kívánt Eb-ezüstérmesünknek.

A 25 esztendős atléta az M4sport.hu-val megosztotta a nem mindennapi történet részleteit:

– Látta a közvetítésben az üzenetemet és felvette velem a kapcsolatot. Rám írt az Instagramon, teljesen kivert a víz, extázisba estem, fel sem tudtam fogni, hogy ez velem megtörténik. Nagyon felnézek rá, ő a kedvencem a Bayern Münchenből. Ahogy elkezdtünk beszélgetni, mondta nekem, hogy szeretne küldeni egy dedikált mezt, és adjam meg neki a címem, valamint hozzátette, hogy érezzem nagyon jól magam Münchenben – mesélte Halász Bence, aki már gyerekkora óta a bajor együttes szurkolója.

A világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvető azt is elárulta, hogy a mez bekereteztetve a falra kerül majd nála, és még most is meg van döbbenve, ha ránéz Müller szerelésére. Halász szerint a Bayern München idén legalább a legjobb négyig eljut majd a Bajnokok Ligájában és címet véd a Bundesligában, valamint azt is hozzátette, hogy a novemberben kezdődő világbajnokságon Németországnak szurkol majd.

Borítókép: Halász Bence elkérte, Thomas Müller elküldte neki (Forrás: TVP 1)