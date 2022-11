Megérte legyőzni Messiéket: lélegzetelállító ajándék a szaúdi játékosoknak

A szaúd-arábiai válogatott labdarúgói feltehetően soha nem felejtik el a napot, amikor Katarban 2-1-re legyőzték a Lionel Messi vezérletével a világbajnoki cím megszerzésére hajtó Argentínát. Ha pedig mégis megtennék, lesz, ami emlékeztesse őket az elképesztő bravúrra.

A szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Szalman al-Szaud ugyanis nagy futballrajongó, és természetesen ahogy az országban mindenki, ő is kitörő örömmel figyelte a történteket. Boldogságának pedig jelét is adta, személyesen gratulált minden játékosnak, sőt, 460 000 dollár értékű (közel 181 millió forint) ajándékkal is meglepte őket a nagyszerű teljesítményért. A CNN értesülése szerint a szaúdi hősök köszönetként egy-egy Rolls-Royce Phantommal gazdagodtak.

A C csoportból való továbbjutás ezek után csak hab lenne a tortán az éllovas szaúdiaknak…

