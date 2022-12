Szalah karácsonya: góllal és muszlim imával válaszolt a támadásokra

Mohamed Szalah azt tette, amit a legtöbb család Európában: családja körében egy karácsonyfa előtt ünnepelt és boldog karácsonyt kívánt a hivatalos Instagram-oldalán. A jelek szerint azonban ő ezt egyiptomi muszlim emberként nem tehetné meg. A muszlim országok hagyományosan nem ünneplik a karácsonyt, de az mégiscsak túlzás, hogy egy alapvetően békés fotóra mennyi támadást kapott Szalah.

Sokan arról írtak, hogy a fotó miatt nem szurkolnak tovább a Liverpoolnak, meg hogy Szalah eddig példakép volt, de óriási csalódást okozott, és ezek csak a finomabbak.

Nincs új a nap alatt, Szalah már tavaly is eljátszotta ugyanezt, akkor is közzétett egy karácsonyi fotót, ami hasonlóan heves indulatokat váltott ki a muszlim közösségben. Pedig Szalah gyakorolja a hitét, sőt a góljait rendszerint muszlim imádság (szudzsúd) bemutatásával ünnepli. Ezt az Aston Villa ellen már az 5. percben megtehette, ugyanis a meccs elején a kapuba talált, a gólöröme pedig alighanem az őt a karácsonyfa miatt kritizálókhoz is eljutott.

Szalah góljával simán indult a meccs a Liverpool számára, és az első félidő hasonló folytatást hozott, Darwin Núnez ziccert hibázott, de Virgil van Dijk betalált a 37. percben, így megnyugtató, 2-0-s előnnyel mehetett szünetre a vendégcsapat. Fordulás után azonban a Villa feljavult, és az 59. percben Ollie Watkins szépített, majd több helyzetet is kihagyott a birminghami együttes.

A szorossá vált meccs csak a 81. percben dőlt el a Liverpool javára, amikor a két perccel korábban pályára lépett, 18 éves spanyol Stefan Bajcetic talált a kapuba az első gólját elérve a vörösök mezében. Jürgen Klopp csapata ezzel javított a múlt heti, Manchester City elleni Ligakupa-búcsú után.

Szárnyaló szarkák

Ahogy korábban megírtuk, a Tottenham halvány játékkal döntetlent játszott a Brentford ellen, igazán jó teljesítményt pedig a Newcastle United tudott nyújtani a vb utáni első fordulóban, amely idegenben 3-0-ra leiskolázta a Leicester Cityt. A szarkák második találatát jegyző Miguel Almirón ott folytatta, ahol a világbajnokságot előtt abbahagyta – a paraguayi támadó idénybeli 16 bajnokiján immáron ugyanannyi gólt szerzett (9), mint az első 110 PL-meccsén összesen.

Az Everton otthonában 2-1-es győzelmet arató Wolverhampton élén sikerrel mutatkozott be a bajnokságban Julen Lopetegui, akit a vb előtt neveztek ki, miután távozott a Sevillától.

Premier League, 17. forduló December 26., hétfő

Brentford–Tottenham Hotspur 2-2

Crystal Palace–Fulham 0-3

Everton–Wolverhampton 1-2

Leicester City–Newcastle United 0-3

Southampton–Brighton 1-3

Aston Villa–Liverpool 1-3

Arsenal–West Ham United 21.00 (tv: Spíler 1) December 27., kedd

Chelsea–Bournemouth 18.30 (tv: Spíler 1)

Manchester United–Nottingham Forest 21.00 (tv: Spíler 1) December 28., szerda

Leeds United–Manchester City 21.00 (tv: Arena 4)

Borítókép: Mohamed Szalah, a Liverpool játékosa 2022. december 26-án. (Fotó: MTI/AP/Rui Vieira)