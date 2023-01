Dzsudzsák gólja döntött a németek ellen a törökországi edzőmeccsen

A Vasas, a Paks, a Debrecen és a Kisvárda Törökországban készül az NB I folytatására, előbbi három Belekben, a várdaiak Larában, a Fehérvár pedig Horvátországban, Umagban.

A csapatok mai meccseinek eredményei:

Vasas–Ceske Budejovice (cseh) 3-2

Paks–Vojvodina (szerb) 1-2

Debrecen–Hannover (német, Bundesliga II) 2-1

Kisvárda–Stal Mielec (lengyel) 3-2

Mol Fehérvár FC–NK Osijek (horvát) 0-1

Vasas–FK Novi Pazar (szerb) 1-1

A Debrecen a 27. percben hátrányba került a német másodosztályban ötödik helyen álló Hannover ellen, de az 59. percben Szécsi Márk jól cselezett a jobb oldalon, visszagurítása után pedig a spanyol Christian Manrique 14 méterről a jobb sarokba lőtt (1-1). A 65. percben már a vezetést is megszerezte a DVSC: egy labdaszerzés után Dzsudzsák Balázs lépett meg, csinált egy higgadt cselt, majd közelről a kapuba továbbított (2-1). S a Loki ezzel a góllal meg is nyerte a meccset.

A Mol Fehérvár vezetőedzője, Huszti Szabolcs nem értékelhetett elégedetten, hiszen csapata 1-0-ra kikapott a horvát bajnokságban harmadik NK Osijektől.

– A mai mérkőzésen is mindenkinek lehetőséget adtunk, szinte mindenki 45 percet játszott, de játékban többet vártam a csapattól. Mindkét félidei csapat vegyes volt, de minden játékos azért tartozik a Vidi keretéhez, mert van benne minőség. Ma ez kevésbé jött ki a pályán, de a következő két edzőmérkőzésen már úgy fogunk felállni, ami a kezdő tizenegyünk lehet a tétmérkőzéseken is. Az edzőtáborban a meccseken kívül is sokat dolgozunk a csapattal, az a célunk, hogy ennek az eredményét majd a bajnoki mérkőzéseken lássuk a pályán – fogalmazott Huszti Szabolcs.

A Paks vezetőedzője, Waltner Róbert is vesztes meccs után volt kénytelen mérleget vonni. A csapatát 2-1-re legyőző Vojvodina a szerb bajnokságban az ötödik helyen áll.

– Edzőmeccsnek megint egy jó találkozót játszottunk, ami után továbbra is tanulhatunk a hibáinkból. Rosszul kezdtük a mérkőzést, ez nem tetszett. Az első huszonöt perc mezőnyben kiegyenlített volt, ám mi nem pörögtünk megfelelő fordulatszámon. Később átvettük az irányítást, de sajnos addigra a Vojvodina szerzett két gólt. Sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, amiből egyet sikerült értékesíteni, továbbá elmaradt egy jogos tizenegyes is a javunkra. Van még hová fejlődnünk, remélem, az utolsó törökországi meccsen sikerül győznünk. Újra meg kell éreznünk a győzelem ízét, ami magától nem fog jönni. Sokat teszünk a sikerért, de visszatérő hibáink vannak – szögezte le Waltner Róbert.

A Kisvárda viszont 3-2-re nyert a Stal Mielec, a lengyel élvonal hetedik helyezettje ellen, Török László vezetőedző pedig így értékelt:

– Igazolta az ellenfél, amit tudtunk is róla, nagyon gyors, dinamikus, erős csapattal találkoztunk. Jól játszották a direkt futballt, veszélyesek voltak az ellentámadásaik, ennek köszönhetően át is vették a vezetést. Erre a mérkőzésre is megvoltak az alapelveink és a céljaink, amelyeket kisebb-nagyobb sikerrel megvalósítottunk. Teljes mértékben akkor sem lehetünk elégedettek, ha teljesül a cél, van mit elemezni, mindig van hova fejlődni, főleg úgy, hogy egy hosszabb út elején járunk. Ettől függetlenül, legyen szó bármilyen mérkőzésről, mindig jóleső érzés győztesen lejönni a pályáról.

Borítókép: A Debrecen játékosainak volt okuk az örömre (Forrás: Dvsc.hu)