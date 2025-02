A fehérvári legenda szerint a Vidi most elkaphatja a Ferencvárost

Egy évtizede csúcsrangadó volt a Fehérvár FC és a Ferencváros találkozója. Annyira, hogy tíz évvel ezelőtt ez a két csapat kiemelkedett a mezőnyből, egymással futottak versenyt a bajnoki címért, és végül az akkor még Videoton néven futó fehérváriak végeztek a dobogó tetején 71 ponttal, a Fradi lett a második 64-gyel, hét pontot verve a harmadik MTK-ra. Azóta azonban a Vidinek a neve is megváltozott, klubnál is nagyot fordult a világ, még csak nem is gondol ott senki sem a bajnoki címre.

A fehérvári vezetőedző, Pető Tamás pontot vagy pontokat remél a Ferencváros ellen Fotó: fehervarfc.hu/Toth Ella

A Ferencváros elleni mérkőzés viszont már csak a múlt, a hagyományok miatt is kiemelt figyelmet kap a városban, az esetleges gyengébb szereplés idején komoly vigaszt nyújt egy Fradi elleni siker. A Fehérvár FC ebben a bajnokságban kissé hullámzóan szerepel, inkább a kiesés ellen harcol, mint a dobogóért, ám különösebb veszélyben nem forog a tagsága az élvonalban. Az előző két forduló két vereséget hozott a számára, előbb 2-0-ra kikapott Pakson, majd hazai pályán 1-0-és vereséget szenvedett az ETO FC Győrtől, a hét közben viszont magabiztos, 2-0-ás győzelemmel jutott tovább Gyirmóton a Magyar Kupában.

– Nagyon szeretnénk itthon, a szurkolóink előtt bizonyítani a Ferencváros ellen – jelentette ki Pető Tamás vezetőedző a klub honlapjának nyilatkozva. – A szerdai kupameccsünk remekül sikerült, pozitív energiát adott a siker a csapatnak.

Örülök annak is, hogy új játékosaink jó teljesítményt nyújtottak Gyirmóton, jól halad a beilleszkedésük a csapatba, bízom benne, hogy így tudják majd folytatni is. Természetesen tiszteljük ellenfelünket, a Ferencvárost és tisztában vagyunk a keretük erősségével, de a pályán a mi javunkra szeretnénk fordítani a mérkőzést,

egyértelműen pontot vagy pontokat akarunk szerezni vasárnap.

A legenda fehérvári sikert vár

A Ferencváros nem éppen a legszebb napjait éli, címvédőként visszaesett a tabellán a harmadik helyre, és ha nyerne is Fehérvárott, csak a Paksot tudná megelőzni, a Puskás Akadémia ebben az esetben is öt ponttal megelőzni, ráadásul csütörtökön kínos módon kapott ki 3-0-ra aViktori Plzen otthonában és esett ki ezzel az Európa-ligából. A Fradi tehát sebezhetőnek tűnik, és ez is táplálhatja a fehérváriak derűlátását. A Vidi honlapjának interjút adott a klub egyik nagy legendája, Szabó József, aki pályafutása során kilenc gólt lőtt a Ferencvárosnak, és ebben a kategóriába holtversenyben Tiber Lászlóval csúcstartó. Ezt az interjút ezzel zárta:

Szabó József tudja, hogyan kell bevenni a Ferencváros kapuját Fotó: Feol.hu

– Mindkét együttes számára nagyon fontos, hogy megszerezze a három pontot. A mi vetélytársaink szorgalmasan elkezdték gyűjtögetni a pontokat, nagyon sűrű lett a mezőny második fele. Az FTC pedig öt ponttal le van maradva a PAFC mögött, ők is csak a három ponttal lehetnek elégedettek. Biztos, hogy végig kiélezett, küzdelmes találkozó lesz. Régen tudtuk hazai környezetben legyőzni a Ferencvárost, most jó esélyünk van arra, hogy elkapjuk őket, de ehhez az elejétől a végéig nagyon fegyelmezetten kell futballoznunk.

A Fehérvár FC–Ferencváros mérkőzés 18 órakor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti.

