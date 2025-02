Győzelmi kényszerben a Ferencváros az Európa-liga-búcsú után

Nagy reményekkel utazott Csehországba, a Viktoria Plzen elleni visszavágó helyszínére a Ferencváros, amely előzőleg Budapesten 1-0-ra legyőzte ellenfelét az Európa-liga nyolcaddöntőjéért vívott rájátszás első találkozóján. A csapat a gyengébb bajnoki rajt – négy mérkőzésen mindössze két pont a címvédő mérlege – ellenére is reménykedhetett, hiszen a hazai szerepléssel párhuzamosan a Fradi sikereket ért el az El-ben.

Ez volt a Ferencváros kezdőcsapata a Viktoria Plzen elleni El-meccsen (Fotó: Czeglédi Zsolt)

A meccsnapon, azaz csütörtökön sem volt még előjele annak, hogy a zöld-fehérek ne vívhatnának kiélezett mérkőzést a házigazda ellen, ám a meccsen nem úgy alakultak a dolgok, ahogy arra a Ferencvárosért szorítók számítottak. Már az első játékrészben kialakult a 3-0-s végeredmény: a hazaiak Rafiu Durosinmi góljával szerezték meg a vezetést a 27. percben, majd Pavel Sulc a 35., Durosinmi pedig másodszor a 38. minutumban volt eredményes. A Plzen 3-1-es összesítéssel jutott tovább a legjobb 16 közé, ahol a Lazio lesz az ellenfele.

Ez nem az a teljesítmény volt, amire szükség lett volna

A vereség után Plzenből Prágába utazott az FTC küldöttsége, amely a cseh fővárosban töltött éjszaka után, pénteken tért vissza Budapestre. A hazaút közben a magyar csapatot 2021 óta erősítő Kristoffer Zachariassennel próbáltuk megfejteni, mi vezethetett a váratlanul sima vereséghez.

– Erre nehéz lenne válaszolni. Talán túlságosan biztonsági játékra rendezkedtünk be, védekezésben nem úgy dolgozott a csapat, ahogy azt elterveztük. Nem azt a teljesítményt nyújtottuk, amire szükségünk lett volna a továbbjutáshoz. Elveszítettük a meccset és kiestünk, de ahogy ez történt, az nem elfogadható

– kezdte a lapunknak nyilatkozó norvég.

Zachariassen küzdelme a Viktoria Plzen elleni El-meccs visszavágóján (Fotó: Czeglédi Zsolt)



Csalódás, hogy így ért véget

A Ferencváros európai kupaszereplése 2024. július 23-án, a The New ­Saints elleni Bajnokok Ligája-selejtezővel kezdődött. A BL-kvalifikáció harmadik körében a dán Midtjylland ejtette ki a magyar bajnokot, amely az El-selejtező rájátszásában a Borac Banja Luka büntetőpárbajt követő legyőzésével vívta ki a főtáblás szereplés jogát. Az Európa-ligában tíz meccset játszottak a zöld-fehérek, akik az alapszakaszt a 17. helyen zárták, így a rájátszásban is érdekeltek voltak. A végállomást jelentő plzeni találkozó volt a gárda idénybeli 16. mérkőzése a nemzetközi porondon.

– Csalódás, hogy így ért véget a kupaszereplésünk, különösen azok után, hogy a Plzen elleni első mérkőzésen jó eredményt értünk el. Hosszú sorozat volt, de most sajnos vége van. Innentől kezdve a bajnokságra kell fókuszálunk, és azért kell dolgoznunk, hogy visszatérjünk az első helyre, ehhez mérkőzéseket kell nyerni. Nagy munka vár ránk – jelentette ki Zachariassen, aki összesen 487 percet töltött a pályán a Fradi tíz El-meccsén.

Kristoffer Zachariassen a Tottenham elleni alapszakaszmeccsen (Fotó: Koszticsák Szilárd)

El kell kezdeni meccseket nyerni

Az FTC pillanatnyilag ötpontos lemaradással áll az NB I második helyén a Puskás Akadémia mögött, következő ellenfele a Fehérvár lesz vasárnap 18 órakor.

– Nehéz mérkőzés vár ránk, győzelmi kényszerben leszünk. Újra meg kell mutatnunk, hogy ugyanaz a jó csapat vagyunk, amely sorozatban nyerte a bajnokságokat az elmúlt években. Az idén eddig lejátszott bajnoki mérkőzéseink nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, így el kell kezdenünk meccseket nyerni, hogy ne kerüljünk komolyabb hátrányba. Sokat jelentene az egész csapat számára, ha ismét győzni tudnánk

– mondta el Zachariassen.