Közel a csoda, máris vezet a Fradi!

Noha a szurkolók és maguk a játékosok is sokkal szorosabb meccsre számítottak a dániai első találkozón, végül kétgólos hátrányból várta a Ferencváros a Midtjylland elleni, kedd esti BL-selejtezőt. A kvalifikáció harmadik körében sorra kerülő mérkőzés előtt mindkét szakvezető változtatott a csapatán. Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője Habib Maiga helyett ezúttal Mohamed Abu Fanit, Tosin Kehinde helyett pedig Adama Traorét nevezte a kezdőbe. A Midtjyllandot irányító Thomas Thomasberg is két helyen változtatott, Aral Simsir helyett a második gólt szerző Franculino, Denil Castillo helyett pedig Kristoffer Askildsen került be.

Traoré ismét bekerült a Fradi kezdőjébe Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A hazaiak a szokásos zöld-fehér csíkos mezben, míg a dánok piros, fekete csíkosban léptek pályára, mégpedig a beígért pokoli hangulatban. A Fradi azonnal nekiesett a dánoknak, ám hiába futott el kétszer is Traoré a jobb szélen, az ígéretes akciókból végül helyzet sem lett. Aztán a 7. percben már közel jártak a zöld-fehérek a vezetéshez, ám Cissé fejese pár centivel elkerülte a dánok kapuját. A belső védő aztán a 17. percben már nem adott esélyt Ólafssonnak, és egy kipattanót kapásból bevágta a dánok hálójába.

Tovább rohamozott a Fradi, ám előbb Pesics nem találta el a labdát az ötösön, majd a 26. percben Ben Romdhane verte megy egy szép csellel Sörensent, majd bal oldalról egy tekeréssel próbálkozott, nem is tévedett sokat. Aztán ivószünet következett, és a zöldek úgy tűnik vért ihattak, mert egy szép támadás végén Traoré lövését védte a dán kapus. A 33. percben ismét Ben Romdhane fűzte be a dán védelmet, középre adott, Zachariassen kiugratta Abu Fanit, aki elől az utolsó pillanatban tisztáztak.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló visszavágó

Ferencváros–FC Midtjylland (dán) 1-0

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Orel Grinsfeeld (Roy Hassan, Idan Yarkoni) – izraeliek

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raúl Gustavo, Ramírez – Rommens, Abu Fani – Ben Romdan, Zachariassen, Adama Traoré – Pesics. Vezetőedző: Pascal Jansen

Midtjylland: Ólafsson – J. Andersson, Diao, Bech, Juninho – Osorio, Martínez, Askildsen, Sörensen – Franculino, Buksa. Vezetőedző: Thomas Thomasberg

Góllövő Cissé (17.)