Megnéztük a streaming új sikerfilmjét, A könyvelő 2-t

A magyarok szeretik az akciófilmeket, főleg azokat, amelyeket könnyed humor és bajtársiasság fűszerez. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Feláldozhatók filmek igencsak jól teljesítettek a magyar piacon. Persze tudjuk, hogy ehhez kellett az a töméntelen régi akciósztár, akiket ezekben az alkotásokban – az első részt rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyző – Sylvester Stallone felvonultatott, kezdve Arnold Schwarzeneggerrel és Bruce Willissel, Harrison Fordon és Jean-Claude Van Damme-on át egészen Mel Gibsonig és Chuck Norrisig. A 2016-ban bemutatott A könyvelő hasonló húrokat pendített, volt benne jól felépített sztori, csihi-puhi és a magát akciósztárrá kigyúró Ben Affleck, akinek nagyon jól állt az autista igazságosztó szerepe. Az, hogy a könyvelő, avagy Batman szerepét – Batman Superman ellen: Az igazság hajnalában – kapta-e meg először, nem tudható, de tény, hogy mindkét mozi ugyanabban az évben került nagyvászonra.

Ben Affleck és Jon Bernthal A könyvelő 2. főszereplői (Forrás: Amazon MGM Studios )

Kilenc évet vártunk A könyvelő folytatására

A könyvelőt nem csak a szereplők szerették, de a nézők is, így kissé furcsa, hogy miért kellett kilenc évet várnunk a folytatásra.

Talán a producerek pénze fogyhatott el, mivel az alkotógárda, a főszereplőket alakító Ben Affleck és Jon Bernthal maradt, ahogyan a rendező Gavin O’Connor és a forgatókönyvíró Bill Dubuque is.

Viszont a produceri széket ezúttal maga Ben Affleck és országos cimborája, Matt Damon foglalta el. A két színész barátsága Hollywoodban legendás, hiszen már az 1997-es Good Will Hunting forgatókönyvét is együtt írták, ami akkor Oscar-díjat is hozott számukra.

A könyvelő 2 plakátja (Forrás: Amazon MGM Studios )

Idén végre csak befutott A könyvelő 2. – így egyszerűen, továbbra sem bonyolítva a címadást. És azt kell mondanunk, jó, hogy nem siettek a folytatással, mert tudtak emelni a téten.

Ugyan a sztori kissé kiszámítható, de annál többet ad, hogy elmélyítették az ismert karakterek – itt főleg a főszereplő testvérpárra gondolunk – közötti kapcsolatot. És a családi pillanatok mellett jut bőven hely amolyan fiús sztorikra is, ugratásra, csajozásra, bunyóra, és egymás megértésére, de azért nem túl lelkizősen. Az nem illene hozzájuk.

A krimiszerűen kibontakozó történet megfejtése közben, egy Mexikóból menekülő család történetét felfejtve végül ők ketten is, nehezen ugyan, de visszatalálnak egymáshoz. A sztori vége sem amolyan csöpögős happy end, hanem egy racionális lezárás.

Ebből a történetből nem lesz akkora sikersztori, mint a John Wickből, pedig több lélek van benne, meg olyan se mint a Feláldozhatókból, mert kevés a felvonultatott sztár, de a klasszikus akciófilmek és krimik kedvelői nem bánják meg, ha megnézik A könyvelő 2-t. És ha megtetszik, lehet ugrani is az első részre.