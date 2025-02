Ez nem hiányzott Guardiolának a Liverpool elleni rangadó előtt

A hétvége slágermeccsével, a Manchester City–Liverpool rangadóval zárul a 26. forduló a Premier League -ben, vasárnap 17.30-kor (tv: Spíler1) kerül sor a találkozóra. Ahogy a Vörösök szinte minden mérkőzésén, Szoboszlai Dominik most is a kezdőcsapatban kapott helyet, a hazaiak oldalán van viszont egy nagy hiányzó, a PL előző két kiírásának gólkirálya, Erling Haaland személyében.

Haaland sérüléssel küzd Fotó: Northfoto/ZUMA Press/Richard Callis

Haaland a kispadon sincs a Liverpool ellen

A norvég csillagot a Real Madrid ellen szerdán 3-1-re elveszített Bajnokok Ligája-meccsre is csak a kispadra nevezte a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola, és később sem cserélte be a sérült Haalandot, a listavezető Liverpool elleni rangadó előtti sajtótájékoztatón pedig nem tudta, vagy nem akarta felfedni, hogy a csatár játszhat-e vasárnap. De Haaland most a keretbe se került be.

