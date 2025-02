Guardiola keserű beismerést tett a BL-ből való kiesés után

A Real Madrid tulajdonképpen esélyt sem adott a Manchester Citynek a nyolcaddöntőbe jutásért való párharcban a Bajnokok Ligájában. A gigászok csatájában már idegenben is 3-2-re nyertek a spanyolok, ezután Pep Guardiola úgy nyilatkozott, szinte lehetetlen küldetés vár rájuk Madridban.

És ha nem lettek már egyébként is piszok nehéz helyzetben, a szerdai visszavágó rémálomszerűen kezdődött az angolok szempontjából. Kylian Mbappé már a 4. percben betalált, John Stones még az első félidőben megsérült. Mbappé lubickolt a pályán, a 31. percben megszerezte a maga és a csapata második gólját, egy órányi játék után a harmadikat is a kapuba vágta, a Citynek pedig csak egy szépítő gólra futotta, 3-1 lett elbukta ezt a meccset, a párharcot pedig tehát 6-3-ra.

Guardiolában megszólalt a Barca-drukker

– Elfogadom a valóságot, ők jobbak voltak, ennyi – ismerte el Guardiola, hozzátéve, hogy Mbappéval nem tudtak mit kezdeni. – A legutóbbi idényben fantasztikusan játszottunk, de most nem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki megérdemli, az nyerjen, mert néha előfordul, hogy egy-egy csapat úgy jut tovább, hogy nem érdemelte meg. Tavaly ilyesmi történt, el kell fogadni ezt. Gratulálok a Realnak, bár Barca-szurkolóként jobban örültem volna, ha nem ez a párharc vége.

Időtlen idők óta nem fordult elő a manchesteriekkel, hogy ilyen korán kiestek volna a BL-ből, a Guardiola-éra első évében a nyolcaddöntőben való búcsú jelentette a mélypontot, a kieséses szakaszig pedig legutóbb a 2012/2013-as idényben nem jutottak el.

– Semmi sem tart örökké. Hihetetlen éveken vagyunk túl, most lépésről lépésre kell haladnunk a javulás felé. Elképesztően elképesztőek voltunk a múltban, de már nem vagyunk azok. Most a Premier League-re kell koncentrálnunk, még ha tudjuk, hogy nem is nyerhetjük meg. Tizenhárom meccsünk van még hátra, hogy a top négyben végezzünk, és újra kvalifikáljuk magunkat a Bajnokok Ligájába – tekintett előre Guardiola.

Guardiola elárulta, Haaland nem volt játékra kész Fotó: PA Wire/John Walton

Haaland sétálni sem bírt

A Manchester City egyik nagy problémája az idényben, hogy a játékosai egymás után sérülnek meg. Szerdán például a csapat gólzsákja, Erling Haaland sem lépett pályára. Még a bemelegítést is kihagyta, a kispadon ücsörögte végig az összecsapást.

– Erling próbált edzeni tegnap, de a Newcastle elleni meccs utolsó percében fájdalmat érzett. Már az is fájt neki, ha sétált vagy ha lépcsőznie kellett. Ma reggel azt mondta, hogy nem érzi jól magát, nem áll készen a meccsre, szóval változtatni kellett a terveinken.

Guardiola viszont azon a tervén nem változtat, hogy a jövőben is a Manchester City vezetőedzője lesz. A BL-ből való kiesés után azt is megkérdezték a közelmúltban 2027 nyaráig hosszabbító szakembertől, hogy van-e ereje a folytatáshoz. Egyértelmű igen volt a válasz.