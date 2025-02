Szoboszlai összehozott egy gólt, kitart a Liverpool nagy sorozata

A Liverpool a Bajnokok Ligájában már nyolcaddöntős, így most hét közben pihenhetett volna, ám azzal, hogy a ligakupában döntőbe jutott, „intézett” magának egy mérkőzést erre a szerdára is. A fináléra március 16-án kerül sor, eredetileg az Aston Villa elleni bajnokit is azon a hétvégén rendezték volna, így előre hozták a meccset, amelyen Szoboszlai Dominik is kezdett.

Ahogy vasárnap a Wolverhampton elleni találkozót, úgy ezt is nagy elánnal kezdte a Liverpool, de a rengeteg próbálkozásából csak kevés volt pontos. Az első félidőben egészen pontosan egyszer találták el a kaput a vendégek, ez is elég volt nekik a gólszerzéshez. Andres Garcia a saját tizenhatosánál adta el a labdát, Diogo Jota középre passzolt, Mohamed Szalah pedig hat méterről nem hibázott a 29. percben.

Szoboszlai a rossz oldalon „adott gólpasszt”

Az Aston Villa már több mint egy hónapja nem nyert mérkőzést a Premier League-ben, ugyanakkor a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a szerdai meccs előtt rávilágított, ez még nem jelent semmit, veszélyes ellenfél a birminghami együttes. A hazaiak ezt bizonyították is. Hiába dominált a Liverpool, az első félidő végéhez közeledve nem egy, hanem két gólt is szereztek – két kaput eltaláló lövésből.

Az első góljukban Szoboszlai is szerepet játszott. Ő próbált felszabadítani, ám a labdát éppen Youri Tielemans elé fejelte, a belga ezt köszönte szépen, és kiegyenlített a 38. percben. A hosszabbításban pedig Ollie Watkins fejesgóljával fordította meg az állást a Villa.

Tielemans gólja Szoboszlai rövid felszabadítása után született Fotó: AFP/Paul Ellis

A másik félidő elején mindkét csapat előtt adódott nagy lehetőség, de sorra maradtak ki a ziccerek. Egészen a 61. percig, amikor Szalah és Trent Alexander-Arnold összjátéka után utóbbi bombázott a kapuba.

Szoboszlai egyébként a jó oldalon is előkészíthetett volna egy gólt, egy alkalommal önzetlenül Darwin Núnez elé tálalta a labdát, ám az uruguayi hozta a formáját, és közelről nagyon elmérte a célpontot.

Núnez kimaradt helyzete:

Darwin Nunez spurs a golden chance to complete the turnaround for Liverpool 😳#AVLLIV pic.twitter.com/sEYF8ZfWDg — Premier League (@premierleague) February 19, 2025

Az utolsó percekben az Aston Villa állt közelebb a győztes gól megszerzéséhez, de ez a birminghamieknek sem jött össze, maradt a 2-2. A Liverpool ezzel szeptember óta őrzi a veretlenségét a Premier League-ben. Ez az egyetlen pozitívum a szemszögükből, az újabb pontvesztés még fájhat az éllovas Vörösöknek, ugyanis a második Arsenal idővel öt pontra felzárkózhat mögéjük. Az Aston Villa maradt a 9. helyen.