Nem bírják idegekkel a hajrát Liverpoolban? Slot válaszolt

A Liverpool nagy előnnyel, hét ponttal vezet a Premier League-ben az Arsenal előtt, de magához képest nincs jó formában az angol listavezető. A legutóbbi hat tétmeccséből kettőt elveszített, egy döntetlennel zárult, három találkozót pedig megnyert, de a vasárnapi győzelme, a Wolverhampton elleni 2-1 nehézkesen jött csak össze, a sima első félidő után a másodikra mintha nem ugyanaz a csapat jött volna ki, a vendégek domináltak az Anfielden. A Liverpool vezetőedzőjétől a keddi sajtótájékoztatóján megkérdezték, a visszaesés az idegességnek tudható-e be, de Arne Slot nem ért egyet ezzel a felvetéssel.

Több olyan idegenbeli meccsünk volt, amelyet csak egy góllal nyertünk meg. A Crystal Palace vendégeként például Vítezslav Jaros bravúrja is kellett a győzelemhez. A Wolves ellen nem volt szükség nagy védésekre, az emberek mégis idegességről beszélnek. Amikor csak egy góllal vezetsz, akkor mindig sokat kell dolgoznod és keményen védekezned. Sokan emlegetik a stresszt magyarázatként az idény ezen szakaszában, de én nem vagyok köztük

– szögezte le a holland tréner, aki a mentális feltöltődésről így nyilatkozott: – Sok függ attól, hogy miként sikerült az előző meccs. Az Everton elleni meccs után elmondtam, hogy nem lepett meg, hogy a játékosaim fáradtabbak voltak, mint a korábbi mérkőzéseken, mert rengeteg dolog történt, főleg az utolsó nyolc percben, ami leszívta az energiánkat. Ezért nem hasonlíthatjuk össze a holnapi találkozót a vasárnapival. Most fontos győzelem után vagyunk. Nem játszottunk túl jól, de ennek ellenére is nyertünk, vagyis más helyzetben vagyunk, mint az Everton elleni meccs után, amikor az utolsó pillanatban kaptunk gólt, és sok más is történt.

Slot csapata küzdelmes mérkőzést nyert meg a Wolverhampton ellen (Fotó: AFP/Darren Staples)

Slot nem becsüli le a Villát

Meccsdömpinget hozott és hoz a február a Premier League-ben a Liverpoolnak, összesen hat mérkőzést tudnak le az év második hónapjában. A riválisaikkal ellentétben szerdán is pályára kell lépniük, mert március 16-án a ligakupa döntőjében szerepelnek, emiatt előrehozták az Aston Villa elleni összecsapásukat (20.30, tv: Spíler1). A folytatás sem lesz egyszerű, hiszen vasárnap a Manchester City vendége lesz Arne Slot együttese, jövő szerdán pedig a Newcastle elleni hazai meccs következik.

– Én úgy tekintek erre, hogy még tizenhárom meccsünk van hátra. Nehéz lesz a Villa ellen idegenben, jól teljesítenek otthon, főleg az esti meccseken. De a mi idegenbeli mérlegünk is egész jó – mondta mosolyogva Slot , utalva arra, hogy messze a csapata szerezte idegenben a legtöbb pontot, hat ponttal előzi meg az Arsenalt. A holland leszögezte, bár következő ellenfelük több mint egy hónapja nem nyert meccset a Premier League-ben, nem szabad lebecsülni őket, mert Unai Emery személyében remek edzőjük van, a gárda pedig a Bajnokok Ligája alapszakaszában az első nyolcban végzett, ezzel is bizonyította, hogy mire képes. Ráadásul a télen ismert játékosokat vett kölcsön, tavasszal Marco Asensio is Marcus Rashford a birminghamieket erősíti.

Míg az Aston Villa belehúzott a téli átigazolási ablakban, a Liverpool nem erősített, és most Slot Joe Gomezzel és Cody Gakpóval sem számolhat szerdán. Utóbbi hamarosan visszatérhet a pályára, ám az angol védő ismét hetekre kidőlt, elképzelhető, hogy egy műtéten is átesik.