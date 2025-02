Egész Európa Böde Dániel számain ámul, Lewandowski és Kane is mögötte

Böde Dániel egészen elképesztő idényt fut: 38 évesen, a Paks cserecsatáraként is vezeti az NB I góllövőlistáját, húsz forduló után 11 találattal áll az élen. Ez önmagában is lenyűgöző teljesítmény, de ha a góljait arányosítjuk a pályán töltött idejével, csak akkor válik igazán világossá, hogy Böde mennyire hatékony a góltermelésben.

Böde Dániel 38 évesen is életveszélyes a kapu előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Legutóbb a Fradi ellen hat perccel a beállása után máris gólt szerzett, és végül 32 perc alatt kétszer mattolta a címvédőt. Nem egyedi esetről volt szó, Böde a koránál is fogva rendre csereként jut szóhoz a Paksban, az eddigi húsz meccsen mindössze háromszor volt a kezdőcsapat tagja, 17-szer a kispadról szállt be. Összesen 729 percet töltött a pályán az idényben, ami átlagban 36 percet jelent. Ennyi is elég neki ahhoz, hogy vezesse az NB I góllövőlistáját.

Böde átlagosan 67 percenként szerez gólt, ezzel pedig egész Európa leghatékonyabb góllövőlista-éllovasa jelenleg. Végignéztük az összes őszi-tavaszi rendszerű élvonalbeli liga góllövőlistáján az első helyen álló futballisták statisztikáit, és az derült ki, hogy egész Európában nincs közöttük senki, aki Bödénél gyakrabban találna a kapuba.

A legközelebb a Serie A góllövőlistáját vezető Mateo Retegui áll a magyar csatárhoz, az Atalanta argentin származású, olasz válogatott támadója átlagosan 69 percenként ünnepel gólt az idényben. A nagyobb nevek közül a Bundesligában éllovas Harry Kane (Bayern München) 77, a La Ligában első helyen álló Robert Lewandowski (Barcelona) 92 percenként talált be. A magyar származású svéd gólvágó, Gyökeres Viktor is előkelő helyen áll a listán, ő hatodik azzal, hogy a portugál Sportingban 78 percenként gólt szerez. (A teljes lista a cikk végén látható.)

Böde Dániel kétszer olyan hatékony, mint Varga Barnabás

Érdekesség, hogy Bödének kevesebb mint feleannyi játékpercre van szüksége a gólhoz, mint a válogatott és a Fradi kezdő csatárának, Varga Barnabásnak, aki kilenc találattal a második helyen áll mögötte az NB I góllövőlistáján. Mivel Varga általában kezdő, ő sokkal több időt tölt a pályán, így neki átlagosan 135 percenként jött össze a gól eddig. Ez kicsivel több mint a duplája Böde számának.

Böde-gól a Fradi ellen:

– A gólkirályi cím nem reális, kevés a játékpercem, húsz perc-fél óra perc nem mindig elég, lesz majd úgyis négy-öt forduló, amikor nem szerzek gólt – nyilatkozta Böde a minap az esélyeiről, tehát ő maga arra számít, hogy végül nem ő lesz a gólkirály. Egyszer már elhódította a címet, 2016-ban még a Fradi csatárként.

Ha nem csak az éllovasokat nézzük, akkor is Európa legjobbjai között

Böde Dániel hatékonysága akkor is Európa legjobbjai közé emeli őt, ha nemcsak a góllövőlisták éllovasait nézzük, hanem az üldözőket is. A Teol.hu összeállítása szerint a paksi csatár így is a top ötben szerepel, ezt a listát a Bundesliga góllövőlistáján holtversenyben harmadik Patrik Schick vezeti, aki a Bayer Leverkusen színeiben hatvanpercenként szerez gólt.

De ha a gólkirályi címek jelenlegi legfőbb várományosait vesszük, akkor Böde az első Európában is.