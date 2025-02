Robbie Keane hitetlenkedik, Böde Dániel lepipálta Varga Barnabást

Böde Dániel és Varga Barnabás egyaránt a volt csapata ellen játszott a Ferencváros–Paks rangadón, s mindketten a góllövőlista éléről várták a meccset. Ám amíg Böde Dániel bő fél óra alatt kétszer is betalált, Varga Barnabás ezúttal nem szerzett gólt, pedig volt neki is nagy helyzete. Robbie Keane egykoron maga is szórta a gólokat, a Ferencváros kispadjáról viszont csak hitetlenkedve tudja figyelni a kimaradt lehetőségeket.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Paks elleni vereség után is biztos benne, hogy előbb-utóbb megfordul a csapata szerencséje. Fotó: Mirkó István

– Régóta vagyok a futballban, de ilyet még nem láttam, hogy ennyi és ilyen nagy helyzet kimaradjon egymás utáni meccseken. A labdarúgásban néha szükség van szerencsére, nekünk a kapu előtt most nincs, de biztos vagyok benne, hogy ez meg fog változni. Az első félidőben, de igazából az egész mérkőzésen is domináltunk. Akkor aggódnék igazán, ha helyzeteink sem lennének – mondta Robbie Keane.

Varga Barnabás: Minden esélyünk megvan, hogy bajnokok legyünk

Edzőjéhez hasonlóan Varga Barnabás is kiemelte a szerencsefaktort, s a Fradi támadója szerint a Puskás Akadémia mögötti ötpontos lemaradás még nem a világ vége.