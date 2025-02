Ennek nagyon nem örülhetnek a Fradi szurkolói, drámai fordítás a Puskás Akadémia meccsén + videó

Melyik csapat sikertörténete folytatódik a bajnokság 20. fordulójában? Ez volt az ellentétes célokért küzdő Debrecen és a Puskás Akadémia szombati esti meccsének legfőbb kérdése. A játéknap korábbi eredményei, a Kecskemét kiütéses sikere és a Nyíregyháza miskolci győzelme miatt a 2025-ös esztendőt két győzelemmel kezdő, a legutóbb az MTK otthonában nyerő DVSC kieső helyre zuhant a tabellán, a múlt héten a Ferencvárost legyőző Puskás viszont listavezetőként, bajnokesélyesként nem alárendelt szerepre készült a Nagyerdei Stadionban.

Előny a Debrecennél

Nagy iramban kezdtek a csapatok, de gólhelyzetet eleinte nem tudtak kialakítani. A 11. minutumban a debreceniek kapusa védte vetődve a Lamin Colley tizenegy méterről leadott fejesét. Hamarosan tizenegyesgyanús szituációt láthatott a közönség, a puskásos Markgráf Ákos buktatta a büntetőterületen belül Szűcs Tamást, ám a játékvezető nem ítélt büntetőt. A 29. percben megszületett a találkozó első gólja: a bizonytalankodó vendégvédők szorításában nyolc méterről lőtt a rövid felsőbe Vajda Botond, aki ezzel a góllal juttatta vezetéshez a Debrecent.

A találat után, már a játékrész hajrájához közeledve egy szabadrúgás után óriási ziccer maradt ki, a Debrecen egyik télen igazolt játékosa, Maximilian Hofmann foghatta a fejét. A hosszabbításban még egyenlíthetett volna a Puskás, ám a remekül védő Hegyi kapus bravúrt bemutatva állta útját a gólnak. A szünetre 1-0-s állásnál, előny birtokában mehetett a bennmaradásért küzdő Debrecen.

Főszerepben a videóbíró

A térfélcsere után kevéssel Hofmann próbálkozott fejjel, de a vendégek 19 éves kapusa, Pécsi Ármin is nagy védést mutatott be. Az 52. percben is Hofmann volt a főszereplő, Jonathan Levi lövése az osztrák hátvéd kezében akadt el. Az esetet a játékvezető is visszanézte a videóbíró segítségével, ezt követően ítélt büntetőt, amelyet a magyar válogatott Nagy Zsolt értékesített is (1-1).

A Puskás Akadémia elhúzott a Fradi előtt

A folytatásban mindkét csapat előtt adódott lehetőség, mégis sokáig úgy tűnt, hogy újabb gólt már nem láthat a Nagyerdei Stadionban didergő 3334 néző. Csakhogy a végére maradt a dráma: a 90+5. percben Urho Nissilä beadása után Jakub Plsek jobb lábbal a bal alsóba lőtte a labdát közelről.

Ezzel a hátrányból fordító felcsútiak 2-1-re megnyerték a mérkőzést, és fellélegezhetnek: immáron ötpontos előnnyel vezetik a bajnokságot a Ferencváros előtt.

Mindez azt jelenti, hogy ha nyer is a bajnokcsapat vasárnap este a Paks ellen, közelebb biztosan nem kerül közelebb a Puskáshoz annál, mint ahogy a forduló előtt állt. A debreceniek továbbra is a 11., kieső helyen állnak, harmadik tavaszi meccsükön először maradtak pont nélkül.

Az NB I 20. fordulójának eredményei, programja

Fehérvár–ETO FC Győr 0-1 (0-0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2583 néző. Játékvezető: Kovács Imre

Gólszerző: Stefulj (72.) Kecskemét–MTK Budapest 5-0 (3-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1543 néző. Játékvezető: Bognár Tamás

Gólszerzők: Katona (18., 69.), Zeke (26.), Májer (45+1), Camaj (87.) Diósgyőr–Nyíregyháza 1-2 (0-1)

Miskolc, DVTK Stadion, 7552 néző. Játékvezető: Csonka Bence

Gólszerzők: Rakonjac (60.), illetve Beke (39.), Babic (90+1.) Debrecen–Puskás Akadémia 1-2 (1-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3334 néző. Játékvezető: Rúsz Márton

Gólszerzők: Vajda (29.), illetve Nagy Zs. (57., tizenegyesből), Plsek (90+5.) Vasárnap:

Újpest–Zalaegerszeg 15.30 (tv: M4 Sport)

Ferencváros–Paks 18.00 (tv: M4 Sport)

A pontverseny aktuális állása ITT látható!

Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb szezonját láthatjuk a labdarúgó OTP Bank Ligában. A tabellán továbbra sincsenek bérelt helyek. Erre jó példa a címvédő Ferencváros szereplése. A hazai pontvadászat évről évre lázban tartja a szurkolókat. Melyik csapat lesz a bajnok? Kiknek szurkolhatunk a nemzetközi kupákban a következő szezonban? És mely együttesek búcsúznak az élvonaltól? A TippmixPRO számtalan fogadási lehetőséget kínál a labdarúgó OTP Bank Ligában is. Részletek itt!