Jászapáti Petrát ma nem lehetett megelőzni a gdanski jégen az Eb-n

– A hangulatra nem lehet panasz, és jók a körülmények is, közel vagyunk a tengerparthoz, egy nagyon szép, parkokkal körülvett szállodában lakunk – nyilatkozta a verseny előtt Bánhidi Ákos, válogatottunk szakmai vezetője. – Ami a kontinensbajnokságot illeti, a legerősebbnek a holland csapat számít, amely a hölgyeknél és a férfiaknál egyaránt nagyon komoly minőséget képvisel. Emellett Európára jellemző módon sok országnak van egy-két nagyon komoly versenyzője, gondolok itt a belgákra, a lengyelekre, a németekre, és az olaszokat sem szabad lebecsülni.

Mi csapatszinten igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, és ha minden egybevág, s az égiek is velünk vannak, akkor nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy éremért szálljunk harcba.

– Egyéniben már sokkal nehezebb a dolgunk. A legerősebb versenyzőnk Petra, de a fiúk sem úgy fognak jégre lépni, hogy ne tennének meg mindent a legjobb teljesítmény elérése érdekében. Ugyanakkor ahogyan a világkupákon, úgy itt, a kontinensviadalon is a negyeddöntős, elődöntős helyezésekkel elégedettek lennénk, ott pedig már egész közel van az ember ahhoz, hogy meglepetést okozzon – tette hozzá Bánhidi Ákos.

Nos, a pénteki programot nyitó selejtezők jobban nem is sikerülhettek volna számunkra, mert az 1500 méteres távon a férfiaknál és a nőknél is mindhárom indulónk továbbjutott a negyeddöntőből az elődöntőbe. Jászapáti Petra az első, Somodi Maja és Sziliczei-Német Rebeka a harmadik, majd Bontovics Balázs a második, Varnyú Alex futamában a harmadik helyen végezve jutott tovább az elődöntőbe. A legrövidebb, 500 méteres táv selejtezője már közel sem sikerült úgy a mieinknek, ahogyan reméltük. Itt a negyeddöntőbe kerülés volt a tét, s a hat versenyzőnk közül csak Jászapáti és Nógrádi oldotta meg a feladatot. Jászapáti, aki decemberben a kazahsztáni, Almatiban rendezett világkupán bronzérmes volt ezen a távon, most a futamában az egyes pályáról indulva rajt-cél győzelmet aratott. Bácskai és Kónya negyedikként búcsúzott. A férfiaknál Nógrádi a holland Jens van ’t Wout mögött másodikként ért célba. Tiborcz Dániel harmadik lett, ez nem volt elég, Talabos Attilát pedig kizárták.

Az 1000 méter selejtezője után viszont megint elégedettek lehettünk. Jászapáti Petra itt is megnyerte a futamát, Somodi másodikként, Kónya harmadikként lépett tovább a negyeddöntőbe. A férfiaknál Nógrádi és Varnyú futamában másodikként zárva könyvelhette el a továbbjutást, csak a negyedik Tiborcz szomorkodhatott.

Bár a világkupákon már versenyeztem, azért kicsit izgultam. Az 1500 méter végére nagyon elfáradtam, az 1000 méter viszont már jobban sikerült. Persze azon is lehet még javítani

– jegyezte meg az MTI-nek az első felnőttvilágversenyén szereplő, mindössze 18 éves Somodi Maja.

Somodi Maja (105-ös) remekül versenyzett Forrás: Facebbok/Hunskate – Magyar Országos Korcsolyázószövetség

Pénteken még a férfiváltók és a vegyes váltók negyeddöntőjét rendezték meg. Az idei Európa-bajnokságon a női váltók versenyében csak hat csapat van, így mindenki elődöntős – mi tagadás, ez nem vet jó fényt a sportág megítélésére… Vegyes váltónk tavaly a pekingi téli olimpián a Liu fivérekkel bronzérmes lett, abban az egységben Jászapáti Petra és Kónya Zsófia is szerepelt, de Jászapáti mellé most Bácskai Sára, valamint Nógrádi Bence és Talabos Attila került. Az Eb-re tíz váltó nevezett, a mieink a második futamban az olaszokkal, a németekkel és az ukránokkal meccseltek, de nagy meccs nem volt, mert Jászapáiék könnyedén hagyták faképnél a riválisaikat, s nyertek az olaszok előtt. A férfiaknál tíz váltó nevezett, innen kellett bejutni a legjobb nyolcba, kvartettünk (Bontovics, Nógrádi, Talabos, Varnyú) pedig a harmadik futamban az osztrákokkal és a britekkel került össze. A mieink itt is könnyedén győztek, de a neheze csak ezután jön, mert az Eb-érmet azért nem adják könnyen.

Szombaton 500 és 1500 méteren már az érmekért küzdenek a versenyzők, a stafétáknál pedig az elődöntőkre kerül sor. Vasárnap az 1000 méter küzdelmeivel és a váltók döntőivel zárul a kontinensviadal.

Borítókép: Jászapáti Petra mindhárom selejtezős futamát megnyere ma az Eb-n (Forrás: Facebook/Hunskate – Magyar Országos Korcsolyázószövetség)