Német választás: bőven vannak még nyitott kérdések

Both Hunor emlékeztetett, az AfD elnöke, Alice Weidel kijelentette, hogy nyitott a CDU-val való koalícióra, Friedrich Merz viszont ettől mindkét vitán elzárkózott. A szakértő kiemelte, egy ilyen nagy, jobboldali koalíció valódi fordulat lenne Németország számára, a migrációt biztosan visszaszorító és a patrióta gazdaságpolitikát előtérbe helyező kormányzással.

A hírek szerint azonban sokkal nagyobb esély van egy, a szocialistákkal kötendő koalícióra, ami azt is jelentheti, hogy Németország tovább megy az eddigi úton, amelynek látjuk, hogy milyen eredményei lettek: energiakrízis, adósságfék-szabály, innovációs lemaradás, folyamatosan csökkenő kereslet a felvevőpiacokon, két éve tartó recesszió. Probléma, hogy ezek a negatív gazdasági tendenciák egész Európában éreztetik a hatásukat, így Magyarországon is

– tette hozzá Both Hunor, ugyanakkor kiemelte:

Pozitívum azonban, hogy Merz a kampányban benyújtott migrációs törvényjavaslata, és a kampányban tett ígéretei is arra utalnak, hogy a most felálló új kormányzat talán szigorítani fog a német migrációs politikán.

„Reméljük, hogy ez nem csak kampánybeli ígéret marad, és nem győz az európai uniós migrációs paktum megoldásaival megelégedő, néppárti politika” – fogalmazott az elemző. Mint mondta, a német embereknek elegük van az aschaffenburgihoz, magdeburgihoz és a néhány nappal ezelőtti müncheni merénylethez hasonló eseményekből. A legtöbb merényletet olyan migránsok követték el a közelmúltban, akik nem tartózkodhattak volna Németországban, de a hatóságok nem tudták kitoloncolni őket.

Bízzunk benne, hogy Merz érezni fogja a választói nyomást, és ennek megfelelően fog cselekedni

– tette hozzá.

Both Hunor arról is beszélt lapunknak, hogy a másik pozitívum, amelyre számos szakértő felhívta a figyelmet, hogy Németországra, mint az Európai Unió legnagyobb és legerősebb gazdaságára, biztosan hatással lesz az Egyesült Államok politikai irányváltása is, ezért bízzunk benne, hogy ha ez nem is fog egyből gyökeres változást előidézni, de azért az ultraliberális ideológiákban mára már fuldokló Németországot közelebb hozza a normalitás világához.

