Luis Suárez bemutatásáról a brazilok is így írnak: Micsoda őrület! + videó

Luis Suárez két évre szóló szerződést kötött a klubbal, miután az előző megállapodása – hazájában, a Nacionallal – lejárt. A háromszoros Libertadores Kupa-győztes Gremio idén visszatér a brazil bajnokság élvonalába, miután 2021-ben nagy meglepetésre kiesett.

Luis Suárez a családjával Forrás: Twitter/Luis Suárez

– Az elmúlt napokban hihetetlenül sok szeretetet kaptam. Nagyon hálás vagyok ezért, és ígérem, úgy fogok játszani, hogy a Gremio visszatérhessen oda, ahová tartozik, és trófeákat nyerjen – fogalmazott Suárez.

🎶 GRÊMIOOOO, EU TE DOU A VIDA 🎶 pic.twitter.com/qEYKfP1Uvs — Grêmio FBPA (@Gremio) January 4, 2023

A 137-szeres uruguayi válogatott, 35 éves támadó korábban játszott az Ajax Amsterdamban (2007–11), a Liverpoolban (2011–14), a Barcelonában (2014–20) és az Atlético Madridban (2020–22) is. A Nacionalban tavaly tizennégy meccsen nyolc gólt szerzett. Holland, angol és spanyol gólkirály is volt, a Barcelonával pedig 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai szuperkupát és világkupát is nyert. Klubcsapataiban 746 találkozón 460, az uruguayi válogatottban a 137 fellépésén 68 gólt szerzett.

A Gremiónál is sokat várnak tőle, és a bizalom megvan iránta, ezt a fogadtatása is alátámasztotta, új csapata stadionjában több mint harmincezren köszöntötték.

Ez nem álom, ez a valóság! Luis Suárez a Gremióban! Micsoda őrület! – lelkendezik a brazil TNT Sports.

Não é sonho, é REALIDADE! LUIS SUÁREZ É DO GRÊMIO! Que loucura! pic.twitter.com/GWXgQTzXpi — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 31, 2022

Ez pedig még ízelítő a szurkolók reakciójából:

Grêmio gave Luis Suárez a warm welcome 🤩



(via @Gremio)pic.twitter.com/8Z3hNzcJxh — B/R Football (@brfootball) January 5, 2023

Borítókép: Luis Suárez elképesztő fogadtatásban részesült (Forrás: Twitter/Luis Suárez)