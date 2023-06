Francia és magyar válogatott kulcsemberrel is erősít a DVTK

A DVTK-Hun-Therm történelmi bajnoki idényen van túl, hiszen fennállása során beverekedte magát a legrangosabb európai sorozat, az Euroliga csoportkörébe. Ott jól is szerepelt, ám a csoportkör végére elfogyott, és nem került be a nyolc közé. Szabó Tamás, a DVTK főtitkára erről is beszélt a sajtótájékoztatón:

Fotó: dvtk.eu



– Nagyon hosszú, de eredményes szezonon vagyunk túl. Története során először szerepelt a csapat az Euroliga főtábláján, ahol sikerült nagyszerű sikereket aratnunk, letettük a névjegyünket a nemzetközi porondon is. Sajnos a magyar bajnokságban nem sikerült bejutni a döntőbe, annak ellenére, hogy a keret erre maximálisan képes lett volna, de a sérülések ezúttal közbeszóltak.

Ugyanakkor az euroligás szereplés és a két érem olyan eredmény, amellyel elégedettek vagyunk, szép emlékeket tudtunk szerezni a szurkolóinknak. A következő idényre a tavalyiakhoz képest is nagyobb célokat tűztünk ki magunk elé, szeretnénk tovább növekedni. Idén is megcélozzuk az Euroliga főtábláját,

a dolgok jelenlegi állása szerint ehhez selejtezőt kell majd játszanunk; ha ismételten selejtezőtornán kell kivívni a főtáblára jutást, azt szeretnénk ismét a DVTK Arénában megrendezni. A bajnokságban pedig kimondott célunk a döntőbe jutás, a keretet a hazai bajnokság és a nemzetközi szereplés kettős terhelése szerint alakítottuk ki.

Ezután Völgyi Péter szakmai igazgató következett, és először ő is az előző idényt értékelte:

– A bajnoki alapszakaszt nagyszerűen teljesítettük, sokáig pedig még az Euroligában is harcban álltunk azért, hogy kiharcoljuk a folytatást. A kettős fizikai terhelésből fakadóan viszont több olyan sérülés is történt, ami nagyban befolyásolta mindkét sorozat kimenetelét: az Euroligában a két hazai, spanyol csapat elleni mérkőzésre nagyon tartalékosan tudtunk csak felállni, de ami még fájóbb, hogy a Győr elleni elődöntőt is kevés felnőtt korú magyar játékossal kellett megvívnunk. Idén mindenképpen azt tűztük ki célul, hogy a keretet bővíteni tudjuk ahhoz, hogy a csapat jobban viselje kettős terhelést, és azt gondolom, ez sikerült.

A dósgyőri keret tagjai

Ezt követte a keret bemutatása, Völgyi Péter elmondta, öten távoztak a klubtól: Márkusz Lilla, Cheridene Green, Arella Guirantes, Kiss Angelika és Bernáth Réka. Örömmel jelentette be, hogy maradt a csapatkapitány Kányási Veronika, a válogatott másik erőssége, Aho Nina, a sérüléséből felépült Milica Jovanovic és az ausztrál klasszis, Darcee Garbin is. Majd beszélt az érkezőkről is:

– Tenyér Zsófia a PINKK Pécs csapatától érkezik, többször okozott nekünk kellemetlen perceket. Játékstílusában képviseli azt az aggresszív, kemény védekezést, amit én elvárok, sok fejlődési lehetőség áll még előtte. Ana Tadic francia válogatott játékosként centerposztra érkezik, a legjobb korban van, pontszerzésben, lepattanózásban és asszisztokban is erős. Kaila Charles külső posztra érkezik, hasonló játékstílust képvisel, mint Guirantes. Ahogy az már tavaly is megszokott volt, elvárás idén is a külső posztos játékosoktól, hogy egyes, kettes és hármas poszton is bevethetők legyenek, Charles pedig ebben is remekel. Lelik Réka a magyar válogatott meghatározó játékosa, egyéves külföldi kitérő után tér haza Magyarországra. Támadásban és védekezésben is képes nagyszerű teljesítményre, kulcsszerep vár rá idén a keretben.

A DVTK Hun-Therm kerete 2023/2024 Aho Nina (irányító-hátvéd), Aho Tyra (irányító), Ana Tadic (erőcsatár-center), Bacsó Zsófia (irányító-hátvéd), Darcee Garbin (erőcsatár), Fárbás Eliza (erőcsatár), Kaila Charles (irányító-hátvéd-bedobó), Kányási Veronika (irányító-hátvéd), Lelik Réka (irányító-hátvéd-bedobó), Milica Jovanovic (bedobó-erőcsatár), Monika Grigalauskyte (erőcsatár-center), Oláh Fruzsina (hátvéd-bedobó), Tenyér Zsófia (irányító-hátvéd), Toman Petra (hátvéd-bedobó), Vég-Dudás Anna (center)

Borítókép: Aho Nina, a válogatott irányító továbbra is a diósgyőrieket erősíti (Fotó: dvtk.eu)