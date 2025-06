„Megalázták Franciaországot" – a születésnapos játékos és Deschamps fejét követelik

Egy kilencgólos mérkőzés után nem meglepő, hogy a támadók jobb értékeléseket kaptak, mint a védők, ám a Spanyolország–Franciaország Nemzetek Ligája-elődöntő után a vártnál is nagyobb volt a különbség. Szinte nem volt olyan szaklap, amelynél ne a Liverpool játékosa, Ibrahima Konaté kapta volna az egyik legalacsonyabb osztályzatot, a francia L’Équipe még a címben is az ő gyenge teljesítményét emelte ki. A szintén francia Le Figaro egyenesen katasztrofálisnak nevezte Didier Deschamps együttesének védekezését, a lap szerint a cserék mentették meg a válogatottat a teljes kiütéstől. Ám még Konaténál is súlyosabb kritikákkal illette a nemzetközi sajtó Pierre Kalulut, a Juventus 25. születésnapját ünneplő hátvédjét, aki csütörtökön debütált a francia válogatottban.

Ibrahima Konaté (balra) az egyik legrosszabb, Rayan Cherki az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta Didier Deschamps francia válogatottjában Fotó: Anadolu/Halil Sagirkaya

Kalulu, Konaté és Deschamps a bűnbak a franciák szerint

A Whoscored.com -nál Kalulunál csak védőtársa, Clément Lenglet kapott gyengébb értékelést, a legtöbbi helyen viszont valóban Konaté vagy a Juventus-játékos volt a leggyengébb. Miközben Kylian Mbappé és a csereként beállt Rayan Cherki is 8-as osztályzatot kapott a Goal.com -tól, addig a szaklap öt francia védőt vagy középpályást is 3-asra értékelt. Konaté is köztük volt, a lap szerint Virgil van Dijk nélkül rendkívül bizonytalannak nézett ki a játéka. Kaluluról azt írták, hogy a támadásoknál fontos szerepe volt, de a védelmet nem tudta segíteni.

A Getfootballnewsfrance.com és a Yahoo.com kevésbé volt kíméletes Kaluluval, akit 2-esre értékelt, és megjegyezte:

ez volt az első válogatottmeccse, de jogos lenne, ha ez lenne az utolsó is.

A két lap ugyanakkor Didier Deschamps szövetségi kapitányt is kritizálta, amiért éppen egy spanyolok elleni meccsen dobta be Kalulut a mély vízbe, de ezek után kész megváltás volt a 63. percben történt lecserélése.

Kalulu először volt válogatott – és utoljára? Fotó: AFP/Lou Benoist

A 2026-os vb végéig szerződéssel rendelkező Deschamps-ot a többségében Zinédine Zidane-t a kispadra követelő szurkolók is szidták, a közösségi médiában megjelent egyik hozzászólás alapján „már réges-rég mennie kellett volna” Egy másik drukker ennél is egyértelműbb volt: „Megalázták Franciaországot. Ki kell rúgni Deschamps-ot még a vb előtt!”

A vasárnapi helyosztókon a bronzmérkőzésen a németek a franciákkal találkoznak, a spanyolok pedig a portugálokkal mérkőznek meg a fináléban.