Kiderült Magyar Péter egyik legféltettebb titka

A Magyar Péter-jelenség nem egyedi, nem a Tisza Párt elnöke találta fel a spanyolviaszt. Ő is csak egy bizonyos háttérhatalom projektje lehet, akit arra használnak fel a globalisták, hogy megdöntsék a nekik nem tetsző kormányokat. Hogy lássuk a folyamatot, nem kell messzire menni, elég csak átnézni a szomszédunkba, ott már egyszer sikerrel jártak – igaz, a különbség, hogy ott az emberek a rossz és a még rosszabb között választhattak vezetőt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt egyetlen dolog érdekli: a hatalom (Fotó: AFP)

Mint két tojás – mondhatnánk Magyar Péterre és Volodimir Zelenszkijre.

Az ukrán elnök ugyanazt az utat járta be, amelyen most Magyar Péter szeretne lépegetni. Az amerikai demokraták a Soros-hálózattal karöltve azt találták ki, hogy kerestek egy komikus bohócot, akinek egyébként semmi köze nincs a politikához, ennélfogva nem is értett hozzá. Mint a közéletben ismeretlen ember, igyekezett bebeszélni az embereknek, hogy az akkori elnököt le kell váltani, és új alapokra kell helyezni az ország vezetését. Zelenszkij rendszeresen azzal kampányolt, hogy Porosenko háborúba sodorja Ukrajnát az oroszok ellen, ezért mindenképpen le kell őt váltani.

Soroséknál a módszertan ugyanaz volt: a háttérhatalom a közösségi médiában eladta Zelenszkijt mint gondosan felépített terméket. Egy messiás, aki a népért dolgozik, és képes megoldani az ukrán nép problémáit. Ebbe beletartozott az is, hogy rendezi a kelet-ukrajnai orosz–ukrán ellentéteket.

Akár egy átlagos fotó Magyar Péterről. Zelenszkij hazafinak adta ki magát, majd kiárusította az országát (Fotó: STR / NurPhoto)

Oligarchák körében

Zelenszkij egy ukrán oligarchatévében született politikussá, az emberek úgy ismerték meg a nevét, hogy egy elnököt játszott egy sorozatban. Később a pártját is úgy nevezte el: A nép szolgája. Hogy mennyire lett a nép szolgája, az csak később derült ki. Megválasztása óta virágzik a feketepiac, a korrupció Ukrajnában, ami a bűnbandák játszótere lett. Abban legalább igazat mondott az ukrán elnök, hogy változást hoz a népnek: addig vergődött az agresszív és szakmaiatlan külpolitikájával, amíg nyílt háború robbant ki Ukrajna és Oroszország között.

Azóta százezrek haltak meg, az utcákról és az otthonokból erőszakkal hurcolják el a férfiakat. A szerencsésebbek elmenekültek az országból, és megfogadták, hogy soha nem térnek haza. A lakosság csaknem a felére csökkent.

Zelenszkijnek többször is lehetősége lett volna lezárni a háborút, de ő a Soros-birodalom parancsára tovább fűti a harcokat, amiben már az elején elbukott Ukrajna. Az már csak hab volt a tortán, hogy úgy árusította ki a romokban lévő országát, ahogy egy átlagos nagybani piacon szoktak kereskedni.

Magyar Péter bukott emberekkel vette magát körbe, majd ukrán gyámság alá került a pártja (Forrás: YouTube)

Magyar Péter a Zelenszkij-projekt új hőse

Miután Magyarországon már a sokadik választást bukta el az éppen ügyeletes ellenzéki messiás, az oligarchák úgy döntöttek, hogy bevetik a Zelenszkij-projektet. A gazdák ezúttal Brüsszelben vannak, hiszen Ursula von der Leyen és Manfred Weber szemét nagyon szúrja a nemzeti szuverenitásból egy jottányit sem engedő Orbán-kormány. Kerestek hát egy lefizethető, befolyásolható embert, aki ismeretlenként berobban majd a köztudatba, a remények szerint maga mellé állítva az embereket. Ő az, akitől azt várják el, hogy mindenben kiszolgálja a globalista érdekeket. Magyar Péter most ugyanazt csinálja, amit Zelenszkij tett. Mindent megígér, amit csak lehet, és szentül esküszik arra, hogy a békében érdekelt – már-már az ingyensört és az örök életet is beígéri az embereknek, miközben az egyetlen érve az, hogy „Orbán Viktor”.

A jól felépített közösségi médiás szerepvállaláson túl azonban semmit sem tud felmutatni, leszámítva persze azt, hogy olyan bűncselekményeket követhet el, amelyeket nem szégyell, hiszen mentelmi joga és Herr Weber úgyis megvédi. Az utóbbi hónapokban sorra esnek ki a csontvázak a Tisza Párt ukrán szekrényéből, mára már odáig jutottunk, hogy az ukrán titkosszolgálat is a hatalmába kerítette a pártját.

Az európai parlamentben közben háborúpárti állásfoglalásokat és határozatokat fogadnak el, és parancsra támogatják azt is, hogy Ukrajnát felvegyék az EU-ba. Ha egyszer valaki megkérdezi, mit tenne Magyar Péter és a Tisza Párt az országgal, nyugodtan tekintsen át az ukrán határon, és látni fogja Magyarország jövőjét.

A különbség csupán annyi, hogy Ukrajnában a rossz és a még rosszabb között lehetett választani, míg itthon egy stabil, bevált kormányzat és a háború között.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke brüsszeli és ukrán érdekeket képvisel a nemzetközi színtéren (Fotó: Markovics Gábor)