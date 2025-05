Magyar Péterék elfogadják Brüsszel pénzét, de itthon szégyellik az ukázt

Aligha véletlen, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Pártban talált otthonra, hiszen Magyar Péter alakulata is kettős kommunikációt folytat Ukrajnáról. Mint ismert, a Honvédelmi Minisztérium vizsgálata szerint Ruszin-Szendi még vezérkari főnökként a NATO-tárgyalásokon a kormány békepárti álláspontjától szisztematikusan eltérő és Ukrajna-barát narratívát képviselt.

A jelentései, amelyeket az ülések után készített, valótlan állításokat is tartalmaztak, ezzel félrevezette a feletteseit és a kormányt. Az üléseken elhangzott olyan kijelentései, mint a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!) a hivatalos magyar semlegességi politikával élesen szembemennek

– írta a honvédelmi tárca.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

De Ruszin-Szendi mellett Magyar Péter is kettős beszédet folytat Ukrajnáról. Még márciusban jelent meg egy közös uniós állásfoglalás az orosz–ukrán háború folytatásáról. A később elfogadott indítvány elvileg az európai védelemről szól, de valójában egy egyértelmű háborús állásfoglalás, ugyanis olyan dolgok szerepelnek benne, mint hogy Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni. Az indítványon Magyar Péter neve is feltűnt előterjesztőként, de ahogy észlelte, hogy egyre nagyobb emiatt a felháborodás, magyarázkodásba kezdett.

Magyar Péter segítségére sietett a háborúpárti Európai Néppárt is, és igyekeztek kimenteni a saját képviselőjüket a botrányból. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke próbálta megvédeni a Tisza-vezért, mondván, tévesen jelent meg a neve a dokumentumon.

Magyar Péter hazugságokba kergeti magát

De Ukrajna uniós tagságáról is kettős kommunikációt folytat Magyar Péter. Többször is azt állította, hogy nem ért egyet az ukrán csatlakozással, azonban a Tisza Párt álnépszavazásán az utolsó kérdés mégis erre vonatkozott. Magyar Péter szimpatizánsainak a többsége támogatta, hogy Ukrajna az unió tagja legyen. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter elmondása szerint a felmérés eredménye egy esetleges Tisza-kormány programjának az alapját jelenti. A felmérés azért is volt félrevezető, mert több nemzetközi médium is arra hivatkozva állította, hogy a magyarok támogatnák Ukrajna uniós tagságát. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a Tisza Párt kérdőívét hozta fel példának, hogy a magyarok kiállnának az ukrán uniós tagság mellett.

Magyar Péter és az emberei teljesen mást mondanak Brüsszelben, mint itthon (Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Purger Tamás)

Ukrajna mellett szavaztak a Tisza Párt képviselői

Ugyancsak a Tisza Párt Ukrajna melletti kiállását bizonyítja, hogy még áprilisban az EP megszavazta a 2026-os költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszát, amelynek alapján a néppárti-liberális koalíció még több pénzzel támogatná Ukrajnát, valamint sürgeti Kijev EU-csatlakozását is. A nyilvános jegyzőkönyv alapján az igennel szavazók között voltak a Tisza Párt képviselői is, Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is igennel voksolt, Magyar Péter azonban ez alkalommal sem jelent meg a munkahelyének számító EP-ben.

De emlékezetes volt az is, amikor az EP tavaly novemberben tartott rendkívüli ülésén Dávid Dóra és Lakos Eszter ukrán zászlóval és uniós szimbólumokkal díszített pólóban jelent meg az ülésteremben.

Háborúpárti ukrajnás pólóban a Tisza Párt EP-képviselői (Forrás: YouTube)

Az Európai Néppárt és annak hírhedt magyargyűlölő vezetője, Manfred Weber rendre kiáll Ukrajna támogatása mellett. A Politico nevű brüsszeli hírportál bemutatott egy 12 oldalas néppárti belső, eleddig titkos szabályzatot. Eszerint aki nem követi a párt irányvonalát, az kevesebb időt kap hozzászólásokra, és nem tölthet be fontos pozíciókat a brüsszeli buborékban. Aligha véletlen, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának a vezetője is bevallotta, hogy sok szempontból a néppárti álláspontra támaszkodnak. Mindez erősen megkérdőjelezi, hogy a Tisza Párt bármilyen önálló irányvonalat képviselhetne az ukrán EU-tagság ügyében, amivel esetleg eltérnének a néppárti véleménytől.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)