Egyetlen ponton múlott az újonc nagy bravúrja az Euroligában

Igazi nagyvad érkezett Diósgyőrbe a női kosárlabda Euroligában. A török Mersin egy utóbbi hónapokban összevásárolt sztárcsapat, a sokadik cseréjük is klasszisnak számít, és csak azért van négy veresége, mert az elején még nem állt össze a keret, illetve a csapat. A magot WNBA-s légiósok alkotják, mint például a világbajnok, kétszeres WNBA-győztes és tavaly a WNBA Final Four legértékesebb játékosának is megválasztott Chelsea Gray, de veretes név DeWanna Bonner, Tiffany Hayes, Laura Cornelius és Quanitra Hollingsworth is a sportágban. Ráadásul három edzőváltás után megszerezte a kispadra azt a Roberto Iníguezt, aki korábban a Sopronnal ért el szép sikereket, két hete pedig még a Salamancát irányította.

DeWanna Bonner igazolta a klasszisát. Fotó: Fiba.com

Két hete az elitsorozat címvédője, a Sopron Basket fantasztikus védekezéssel 51-44-re legyőzte a Mersint, egy hete a DVTK viszont a Sopron ellen tudott nyerni, tehát a papírforma alapján az egyéni különbségek dacára nem esélytelenül lépett pályára a magyar csapat. Szemlátomást nem is tartotta magát annak, ugyanis a török együttes olykor meg-meglépett öt-hat ponttal, a csapatként roppant egységes, Diósgyőr elsősorban a feljavult védekezésével és Arella Guirantes remek játékával viszont mindig felzárkózott, majd a második negyed elején átvette a vezetést, és a nagyszünetig fej fej mellett haladt a két csapat.