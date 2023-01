Csodalégiósok nyerték meg az DVTK-nak a címvédő elleni magyar rangadót

A Sopron a csoport élén áll, számára a pozíció megszilárdításához kellettek nagyon a pontok, és a találkozó fontossága rányomta a bélyegét a játékra is. A remek hangulatot teremtő diósgyőri szurkolók örömére Arella Guirantes öt pontjával a hazai csapat kezdett jobban, ám a vendégek elővették a híres védekezésüket – ők kapták a legkevesebb pontot eddig a Euroligában –, és valósággal megfojtották a házigazdák támadásait. Az is igaz, hogy támadásban rendkívül pontatlanul céloztak, ezért hat perc elteltével csak 6-6 állt az eredményjelzőn.

Sok volt a kapkodás, de az egyre inkább kirajzolódott, hogy a DVTK játékosainak még a kényszerű dobásokért is meg kellett harcolniuk, a soproniak viszont a könnyebb lehetőségek java részét is kihagyták, ám ennek ellenére a második negyed derekára már 12 ponttal is elhúztak. Ezt elsősorban a magára talált Jelena Brooksnak köszönhették, aki az első félidőben 16 pontig jutott, és a címvédő a nagyszünetben 35-27-re vezetett.

Fotó: Fiba.com

A folytatásban hiába mozgósította minden energiáját a Diósgyőr, nem boldogult a vendégek védekezésével. A Sopron sem parádézott, de Czukor Dalma két triplájával, Ezi Magbegor palánk alól szerzett kosaraival tízen felül tartotta a különbséget. Hazai részről Kányási Veronika vette a vállára a csapatot, rövid idő alatt hét pontot dobva kicsit lendített is rajta, és a negyedik negyed így a DVTK szempontjából 43-53-mal kezdődött. A házigazda nem adta fel, fogcsikorgatva küzdött, ekkor Cheridene Green és Arella Guirantes pontjai, illetve lepattanói táplálták a reményt, és a Diósgyőr az utolsó két percre fordulva hétre csökkentette a hátrányát.

Fotó: Fiba.com

A Sopron támadásban teljesen leblokkolt. Fél perccel a vége előtt így is hét pont volt az előnye, majd hat másodperccel a vége előtt 62-66-nál Czukor Dalma feleslegesen és bután faultolta Arella Guirantest eredményes tripla közben, ha nem csinál semmit, egy ponttal alighanem nyer a csapata. A diósgyőri légiós a büntetővel kiegyenlített, és hosszabbításra mentette a mérkőzést. A ráadásban fej fej mellett haladtak a csapatok, de az utolsó percben a DVTK ellépett három ponttal, és ez elég is volt a győzelemhez, a Sopron csak eggyel tudott közelebb lépni. A történelem tehát tényleg megismételte magát, akárcsak tavaly a kupadöntőben, a Sopron megnyert meccset veszített el a nagyot küzdő Diósgyőr otthonában...

Fotó: Fiba.com

A hazai együttes viszont minden dicséretet megérdemel, mert tizenöt pontos hátrányban sem adta fel, és sokat köszönhet két légiósának, Cheridene Greennek, valamint Arella Guirantesnek, utóbbi a 23 pontja mellé irányítóként 16 lepattanót is szerzett, ami bámulatos teljesítmény, de Green 22 pontja és a 11 lepattanója is kalapemelést érdemel. A Sopronnak sokba kerülhet ez a vereség a csoport első helyéért vívott harcban, a Diósgyőr viszont nagy lépést tett azért, hogy a hátralévő négy fordulóban esélye legyen az első négyben végezni.

Női Euroliga, B csoport, 10. forduló: DVTK HUN-Therm–Sopron Basket 77-75 (10-13, 17-22, 16-18, 23-13, 11-9), a csoport állása: 1. Sopron 17, 2. Schio 17, 3. Mersin 16, 4. DVTK 16, 5. Girona 16, 6. Salamanca 15, 7. Landes 12, 8. Mechelen 11.

Borítókép: Okkal örülhettek a diósgyőriek, a sírból hozták vissza a győzelmet (Fotó: Fiba.com)