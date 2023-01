A magyar újonc felnőtt a legnagyobbak mellé az Euroligában

A kontinens elitsorozatának ebben a kiírásában három magyar csapat érdemelte ki a főtáblát, és a Sopron Basket, valamint a DVTK egy csoportba került, így óhatatlanul meg kell mérkőzniük egymással – a Szekszárd a másik nyolcasnak a tagja. Az első körben Sopronban a hazai csapat nyert 75-65-re, a bajnoki találkozójuk ugyanott 74-51-re végződött, és most futnak össze harmadszor, ezúttal Miskolcon a DVTK Arénában. Itt javulnak a diósgyőriek esélyei, különösen ha figyelembe vesszük, hogy tavaly tavasszal a Magyar Kupa döntőjében és a bajnokság elődöntőjének a párharcában itt le tudták győzni a soproniakat.

A csapat egyébként a selejtezőket sikerrel véve jutott fel az Euroliga főtáblájára, ráadásul története során először. A klub igen eltökélten óhajtotta ezt a sikert, aminek az érdekében vállalta a selejtező torna megrendezését is, és

az idény előtt olyan komoly erőt képviselő játékosokkal erősítette meg a keretét, mint a Puerto Ricó-i Arella Guirantes és az ausztrál Darcee Garbin, akik a nyári világbajnokságnak is a kiemelkedő játékosai közé tartoztak.

– Pontosan tudtuk, hogy mekkora a különbség szakmai és gazdasági szempontból is az Európa Kupa és az Euroliga között, és tényleg komolyan megcéloztuk az utóbbit, remélve, hogy sérülések nélkül teljesíteni tudjuk ezt a kihívást – mondja Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője. – A játékosok közül Milica Jovanovicsnak volt tapasztalata az Euroligában, én pedig a Győr edzőjeként töltöttem el egy rossz emlékű idényt az elitben. Tudtuk, hogy a kontinens legjobbjai ellen játszva nagyon sokat tanulhatunk, és ennek már most a hasznát látjuk, a vasárnapi szekszárdi rangadót például olyan taktikai fogásokkal is nyertük meg, amelyekkel az Euroligában gazdagodtunk.

Fotó: Fiba.com

Újoncként a Diósgyőr legfeljebb úgy vághatott neki a sorozatnak, hogy talán lesz majd két-három győzelme. Egy évvel korábban a Szekszárdnak az első évében egyetlen egy sem jött össze, ám a csapat kilenc forduló után már öt sikernél tart, és mint említettük, komoly esélye van az első négyben végezni, amivel továbbjutna a kieséses szakaszba.

– Én azt mondtam az elején a lányoknak, hogy élvezzék a játékot, azt, hogy Európa legjobbjai ellen kosárlabdázhatnak – folytatja Völgyi Péter. – Több győzelmünk szoros eredményű volt, ami azt jelzi, hogy a lányok képesek az utolsó pillanatokig jól összpontosítani, az akaratuk pedig kikezdhetetlen.

Rangadó rangadót követ, így nehéz átélni a győzelmeket, hiszen ahogyan véget ér egy meccs, máris készülnünk kell a következőre, a játékosoknak hetente kétszer kell feldolgozniuk rengeteg információt, ami megterhelő, de egyelőre jól bírják.

A diósgyőriek egyik legjobbja, a válogatott Kányási Veronika egyelőre nem gondol a kieséses szakaszra, szerinte másként nem lehet bírni ezt a tempót, csak ha mindig a következő találkozóig tekintenek előre. Ugyanakkor elismeri, boldoggá teszi őket, hogy az eredményeikkel a továbbjutásra esélyesek közé tartoznak.

– Nagyon fontos, hogy a csapat magja együtt maradt a nyáron, és a remek erősítések jól illeszkedtek be – mondja. – Sokan féltettek minket az Euroligától, különösen a kettős terheléstől, ám eddig a hét közben felvett intenzitást sikerül átmenteni a hétvégi bajnoki meccsekre is, azaz jót tesz nekünk az Euroliga, a sikerek pedig feledtetik a fáradtságot. Emellett persze a klub is mindent megtesz a regenerálódásunkért az infrastruktúrával, a remek edzői stábbal. Tényleg evés közben jön meg az étvágy, csodálatos lenne, ha messzebb jutnánk az Euroligában, ám most csak a Sopron elleni meccsre figyelünk.

Fotó: Fiba.com

A Sopron Basket címvédőhöz méltóan szerepel a sorozatban, vezeti a B csoportot 16 ponttal, és ha nyerne Diósgyőrött, akkor a továbbjutása szinte már biztosra vehető lenne négy fordulóval a csoportkör vége előtt, azaz mindkét csapaton nagyon sokat lendítene a siker. A DVTK Hun-Therm dolga nem ígérkezik könnyűnek, hiszen az Euroliga tizenhat csapata közül a soproniak kapták a legkevesebb pontot.

– A hazai pálya nagy előny lehet számunkra, mert népes szurkolótáborunk rengeteget segíthet nekünk – mondja Völgyi Péter. – Természetesen tiszteljük a Sopront, az Euroliga legutóbbi győzteséről van szó, nagy feladat előtt állunk. Arra a védekezésre készülünk, amellyel ők a múlt héten negyvennégy ponton tartották a sztárokkal teletűzdelt török Mersint, de mi is szeretnénk növelni a védekezésünk agresszivitását. Figyelnünk kell a lepattanókra, a minimálisra kell csökkentenünk az eladott labdák számát, és szerintem apróságok döntenek majd, valamint az, hogy a támadásoknál melyik csapatban lesz több jó egyéni teljesítmény.

Női Euroliga, csoportkör, 10. forduló. A csoport: Szekszárd–Valencia (spanyol) 54-75; B csoport: DVTK Hun-Therm–Sopron Basket 18.10 (tv: Spíler1)

Borítókép: Arella Guirantes a világ egyik legjobbja a posztján (Fotó: Fiba.com)